Basket, in serie C la Pallacanestro Femminile Pisa espugna Grosseto dopo due ts

Pisa, 2 marzo 2025 – Dopo due tempi supplementari, la Pallacanestro Femminile Pisa sbanca Grosseto, ed allunga in classifica, consolidando l’ottavo posto, ultimo utile per l’accesso ai play-off, nell’ottava giornata di ritorno nel campionato di serie C. E’ stata una vera e propria battaglia, un incontro molto intenso, giocato a ritmi spesso infernali, con la Gea costretta a vincere per sperare in un aggancio che però è svanito, grazie soprattutto alla grande partita della PFP, che non ha mai mollato fino alla fine

.LA CRONACA – Il primo quarto si è aperto con un parziale di 10-0 per la Gea, portato poi a 17-4, con la PFP incapace di portate minacce verso il canestro della squadra di casa. Coach De Filippis interviene però con rotazioni che si rilevano efficaci e permettono alla propria squadra di ridurre lo svantaggio e chiudere 17-15. Nel secondo quarto un tentativo di allungo della squadra di casa viene rintuzzato dalla PFP, grazie ad una scatenata Mercolini, che azzecca 4 triple consecutive e permette quindi di andare al riposo in vantaggio (35-37). Al rientro le squadre si fronteggiano sempre a viso aperto e la Gea riesce a chiudere il terzo periodo avanti 47-44, dimostrando di essere una squadra molto diversa da quella vista all’andata, ma nell’ultimo Pisa ha la forza di restare in partita e, grazie ad una tripla nel finale di Turco, agguanta il pareggio, costringendo le squadre al supplementare. L’incontro diventa appassionante, con continui capovolgimenti di fronte, ma il tiro finale della PFP non entra e si va al secondo overtime (65-65), che inizia con un’ottima partenza delle biancorosse. Grosseto risente di più della stanchezza, comincia a sbagliare molto e la PFP ne approfitta per chiudere meritatamente in vantaggio (71-77). Tutte all’altezza della situazione, le biancorosse, ben guidate da un lucido De Filippis, con Mercolini e Benedettini in doppia cifra.

PROSSIMO IMPEGNO – Con tre gare della regular season ancora da disputare, l’obiettivo dei play-off è veramente molto vicino per le ragazze di De Filippis. Prossima gara, mercoledi 12 marzo alle ore 21,15, in casa contro la Cestistica Rosa Prato, attualmente al secondo posto e già qualificata ai play-off

GEA Grosseto-PF Pisa 71-77

Progressivo: 17-15, 35-37, 47-44, 60-60, 65-65

Pallacanestro Femminile Pisa: Scuderi 2, Sgorbini 9, Nesti 7, Mercolini 15, Turco 9, Ferri, Benedettini 12, Selmi 7, Cioni, Edu Mengue 1, Filippini 6, Garruto 9. All.: De Filippis.