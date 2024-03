Basket, in serie C la Pallacanestro Femminile Pisa inizia la poule per non retrocedere

Pisa, 14 marzo 2024 – Al via nel fine settimana la seconda fase del campionato di serie C, a cui prende parte la Pallacanestro Femminile Pisa, che ha terminato al settimo posto, su nove squadre, la prima fase. La squadra di Stefano Zari affronterà subito il fanalino di coda Grosseto, in una gara che potrebbe rivelarsi già molto significativa in caso di successo pisano. LA FORMULA - Conclusa la regular season, adesso la formazione del presidente Laura Guerrini è attesa dalla seconda fase per la salvezza, un girone da cinque squadre, Castelfiorentino, Montecatini, PF Pisa, Florence e Grosseto, con formula all’italiana, con gare di andata e ritorno e risultati acquisiti nella prima fase tra le cinque squadre ammesse. Le squadre classificate dal primo al quarto posto saranno ammesse alla serie C femminile 2024/2025, l’ultima retrocederà in Promozione. La classifica provvisoria vede Castelforentino e Montecatini a 12 punti, seguiti da PF Pisa a 8, Florence a 6 e Grosseto a 2. Quest’ultima, a lungo fanalino di coda a zero punti, ha conquistato il primo successo nell’ultima gara della prima fase, sul campo della penultima Florence, coinvolgendola direttamente nella sfida salvezza. LA SFIDA – Pallacanestro Femminile Pisa-GEA Basketball Grosseto, in programma in posticipo mercoledì 20, alle 19,30 in Via Betti, costituisce una sfida che potrebbe essere già quasi decisiva per le legittime aspirazioni della compagine biancorossa, che adesso lotta per non retrocedere, ma che, non dimentichiamo, è reduce da due stagioni consecutive conclusesi senza fortuna allo spareggio per la promozione in serie B. Con tre vittorie in più ed il vantaggio negli scontri diretti, in cui ha sempre vinto, un ulteriore successo di Benedettini e compagne sulle maremmane potrebbe aprire, già dopo la prima giornata, un solco difficilmente colmabile tra le due formazioni, allontanando quasi definitivamente la PF dall’ultima posizione, sinonimo di retrocessione. “La squadra sta recuperando le infortunate Garruto e Mercolini -dichiara fiducioso coach Zari- e, di fronte al proprio pubblico, farà di tutto per mettere in sicurezza la stagione. Il nostro obiettivo è quello di raccogliere almeno otto punti nel girone: in tal senso le gare con Grosseto e Florence sono ampiamente alla nostra portata”. Giuseppe Chiapparelli