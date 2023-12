Basket, in serie C la Pallacanestro Femminile Pisa torna al successo a Castelfiorentino

Pisa, 14 dicembre – Secondo successo, in trasferta, per la Pallacanestro Femminile Pisa, nel posticipo dell’ottava giornata del campionato di serie C, sul campo della diretta concorrente Basket Castelfiorentino, superata con merito al termine di un match in cui le ragazze di Stefano Zari sono state sempre in vantaggio. LA CRONACA - Che le ospiti fossero intenzionate a portare a casa una sfida delicatissima, è apparso evidente dall’approccio al match nelle prime battute. Le padrone di casa hanno subito accusato l’intensità delle biancorosse, che hanno immediatamente preso in mano la partita per toccare il +10 alla prima sirena (8-18). Una forbice che Pisa ha allargato nella seconda frazione, fino ad andare all’intervallo sul 14-27. Un grande intensità difensiva ed una buona lucidità in attacco sono alla base del dominio pisano nella prima metà della gara. Al rientro è arrivata la reazione delle padrone di casa, che, grazie ad una sterzata di orgoglio, si sono chiuse in difesa piazzando un break di 14-4, prevalentemente nei tre minuti conclusivi del terzo periodo, che ha riaperto completamente i giochi: 28-31 prima dell’ultimo quarto. La rimonta gialloblù, però, si fermata, grazie alla tranquillità di Mbeng e compagne, abili a riprendere il controllo del match, per allungare di nuovo e gestire il vantaggio fino alla sirena. I VALORI – In una serata in cui la squadra di Zari ha nuovamente infranto il muro dei 40 punti, così come aveva fatto nell’altra vittoria a Grosseto, sette atlete sono andate a segno, con Benedettini e Mbeng in doppia cifra. PROSSIMO TURNO – Galvanizzate dai due punti contro un’avversaria diretta, le biancorosse sono alla ricerca del primo successo in casa, sabato alle 18,30 in Via Betti, contro Montecatini. La squadra termale ha infatti vinto una sola volta, in casa, ed il match sembra ampiamente alla portata della PF. Basket Castelfiorentino–PF Pisa 34-43 Parziali: 8-18, 6-9, 14-4, 6-12 Basket Castelfiorentino: Bellantoni 4, Baldinotti, Dani, Caparrini 8, Moustakalle 7, Ancillotti 2, Banchelli 5, De Felice, Bandinelli 6, Sanesi, Costa, Lucchesi 2. All.: Lazzeretti. PF Pisa: Scuderi, Sereni 3, Mbeng 10, Ferri, Benedettini 11, Ward, Selmi, Nannini 2, Cioni, Mercolini 7, Fazi 3, Garruto 6. All.re Zari. GC