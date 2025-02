Basket, in serie C netta sconfitta della Pallacanestro Femminile Pisa a Firenze

Pisa, 16 febbraio 2025 – Ancora una sconfitta per la Pallacanestro Femminile Pisa, nella sesta giornata di ritorno del campionato di serie C, sul campo della quinta, Baloncesto Firenze. Il match è la fotocopia dell’ultima gara persa in casa contro Porcari, con le ragazze di coach De Filippis, troppo fallose in fase d’attacco, sempre ad inseguire le padrone di casa, che hanno fatto proprio l’incontro dopo soli tre quarti.

LA CRONACA – Il primo quarto si è chiuso sul 18-8 per le padrone di casa, brave a gestire il vantaggio su una PF Pisa incapace di sfruttare a pieno le azioni offensive, a volte in contropiede. Nel secondo parziale le biancorosse entrano sul parquet con più aggressività, ma l’attacco non migliora e lo svantaggio diventa a due cifre al riposo (28-15). Al rientro la musica non cambia con la squadra di casa cinica quando necessario e, quando la PFPisa si è portata a meno 8, facendo pensare che la partita si potesse riaprire, i soliti errori ripetuti hanno permesso alla squadra di casa di allungare nuovamente (45-26). Nell’ultimo quarto le ragazze di De Filippis hanno uno scatto d’orgoglio, iniziano a fare pressing a tutto campo, recuperano parecchi palloni e riescono così a limitare i danni nel punteggio finale (54-43).

I VALORI - La squadra pisana sta attraversando una fase negativa, soprattutto dal punto di vista mentale, come attesta la frenesia nell’attaccare il canestro da sotto con errori evidenti; l’unica in doppia cifra è Benedettini, che ha peraltro segnato 8 dei suoi 14 punti nell’ultimo ininfluente parziale.

PROSSIMO IMPEGNO – Ancora in bilico, dopo le ultime due sconfitte, per il raggiungimento dell’obiettivo playoff, le biancorosse affrontano, sabato 22 febbraio alle ore 18,30 in via Betti, la US Capannori, attualmente al secondo posto in classifica. Per avere chance, Benedettini e compagne dovranno ripetere la gara dell’andata, persa soltanto di 5 punti, dopo aver giocato alla pari per quasi tutto l’incontro.

Baloncesto Firenze-PF Pisa 54-43

Progressivo: 18-8, 28-15, 45-26

Pallacanestro Femminile Pisa: Scuderi, Sgorbini 2, Nesti 5, Mercolini 2, Turco 3, Ferri 2, Benedettini 14, Selmi 4, Beccari 2, Edu Mengue 2, Filippini 1, Garruto 6. All.: De Filippis.