Basket, in serie C niente da fare per il CUS Pisa Cosmocare nel testa coda a Montevarchi

Pisa, 16 febbraio 2025 – Non era certo quella di Montevarchi, contro la capolista imbattuta Wetech's Fides, la gara da vincere, per il fanalino di coda CUS Pisa Cosmocare, giunto in Valdarno con soli dieci atleti a referto. In un turno proibitivo, che ha visto peraltro la vittoria della rivale per la salvezza Pontedera, in occasione della quinta giornata di ritorno del campionato di serie C, gli uomini di Scocchera non hanno complessivamente demeritato, rimanendo vicini ai più forti avversari nella prima frazione, per poi cedere definitivamente in avvio di ripresa. Adesso la permanenza in C degli universitari, che aspirano a poter accedere ai play-out, passa dalle prossime quattro gare, tutte abbordabili, due con dirette concorrenti.

LA CRONACA – Senza l’influenzato Siena, con Quarta, non ancora del tutto recuperato dopo l’ingessatura, a referto ma non entrato, gli universitari, scesi in campo con Ciano, Burgalassi, Spagnolli, Giannelli e Carpitelli, hanno retto nel primo quarto l’enorme potenziale dei padroni di casa, grazie a 2 triple di Ciano e 2 canestri a testa di Burgalassi e Spagnolli (25-18). Il vantaggio della Wetech's è diventato a due cifre nel secondo parziale, in cui 6 punti a testa di Carpitelli e Corbic, ed una bomba di Cosci e Ciano hanno cercato di limitare lo strapotere di Neri (4 tiri dall’arco nella prima metà gara) e soci. Al riposo sul 51-39, la partita si è chiusa nel terzo periodo, con i padroni di casa autori di un parziale di 20-14 sui gialloblù, che hanno segnato 2 triple con Burgalassi ed una con Giannelli (71-53). Nell’ultimo quarto c’è infatti spazio solo per i titoli di coda, con altre 2 inutili bombe di Ciano e 2 canestri di Carpitelli.

I VALORI – In una partita dall’esito scontato, fa spicco in doppia cifra, accanto ai soliti Ciano, Burgalassi e Carpitelli, anche Corbic, in evidenza sotto i tabelloni, soprattutto nel secondo parziale.

Fides Montevarchi-CUS Pisa Cosmocare 89-67

Parziali: 25-18, 26-21, 20-14, 18-14

Wetech's Fides Montevarchi: Ermini 2, Marciano 1, Neri 22, Caponi Andrea 2, Caponi Alberto 20, Sereni T., Dainelli, Francini 5, Bonciani 10, Sereni F. 2, Malatesta 10, Quaglia 15. All.: Paludi.

Cosmocare CUS Pisa: Ciano 15, Burgalassi 10, Cosci 3, Colombini, Cecconi 4, Corbic 10, Spagnolli 6, Giannelli 6, Carpitelli 13, Quarta. All.: Scocchera.