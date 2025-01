Basket, in serie C niente da fare per la Pallacanestro Femminile Pisa con Montecatini

Pisa, 26 gennaio 2025 – Sconfitta casalinga della Pallacanestro Femminile Pisa, contro la capolista Montecatini, al termine di un match in cui, alla distanza, sono emerse le solite pecche offensive delle ragazze di Carlo De Filippis, con troppi errori da sotto ed un’insufficiente realizzazione ai tiri liberi. Ha vinto la squadra più quadrata ed organizzata, guidata da un’esemplare Vannucci, efficace nelle realizzazioni e sempre lucida nel trascinare la squadra, sfruttando appieno la propria esperienza.

LA CRONACA – La gara era iniziata nel modo migliore per le biancorosse, apparse in buona giornata e capaci di vincere il primo quarto per 14-9, mostrando una giusta aggressività difensiva, che ha costretto coach Magnani a diversi cambi in cabina di regia, per arginare i recuperi di Benedettini e compagne. L’inerzia in favore delle padrone di casa dura anche in avvio del secondo periodo, con la PF Pisa che mantiene sei lunghezze di vantaggio fino al 18-12. A questo punto si spegne la luce ed in fase d’attacco cominciano i problemi, con numerosi canestri falliti da sotto, che hanno permesso a Montecatini di avvicinarsi nel punteggio fino, addirittura, a portarsi sul 19-25 a metà gara. Nei successivi quarti, vinti per un’incollatura dalle ospiti, si conferma la difficoltà dell’attacco pisano, contro l’ottima organizzazione di gioco delle avversarie, che hanno controllato l’incontro senza mai correre rischi. Mentre nel primo parziale il ritmo imposto dalle ragazze di coach De Filippis aveva portato buoni frutti, ciò non si è ripetuto nella seconda parte del match: la regolarità della squadra ospite, con un’ottima percentuale sui tiri liberi e la capacità di sfruttare ogni pallone perso dalla difesa della squadra di casa, hanno fatto la differenza.

PROSSIMO IMPEGNO – Archiviata una sconfitta amara, ma non imprevedibile, l’attenzione è ora rivolta alla prossima gara, sicuramente più abbordabile, sabato 1 febbraio a Castelfiorentino, contro una squadra posizionata più in basso in classifica, ma che, nella partita d’andata, aveva perso a Pisa soltanto di 4 punti, per 56-52. Per le biancorosse la partita è necessariamente da vincere.

PF Pisa-PF Montecatini 37-50

Progressivo: 14-9, 19-25, 29-38

PF Pisa: Scuderi, Sgorbini 3, Mercolini, Turco 3, Benedettini 13, Selmi 3, Nannini 4, Cioni 1, Edu Mengue 5, Filippini 2, Garruto 3. All.: De Filippis.