Basket In Serie C non convince la nuova formula CmC, Bertieri perplesso "Meccanismo strano Non riconosce i meriti"

"E’ una formula strana, che dà più speranze a tutti, ma resta poco felice perché non è equa, non riconosce i meriti e va molto a fortuna, un po’ come tirare la monetina". E’ un giudizio critico quello di coach Michele Bertieri (nella foto) sulla nuova formula della seconda fase del campionario regionale di serie C che allarga alle prime tre posizioni dei due gironi (D ed E) la salvezza immediata, ed elimina la retrocessione diretta per le ultime classificate di entrambi i gironi. "Non si può giocare un campionato così, alcune formazioni giocheranno contro tre squadre e altre contro quattro – continua Bertieri – comunque fino a quando la matematica non ci condannerà, noi ci proveremo e se sapremo vincere cinque delle sei partite da giocare, potremmo anche arrivare al terzo posto e salvarci subito".

Nella seconda fase il Cmc incontrerà Altopascio, Prato e Valdisieve: "Vengono da una prima fase molto tosta, sono tutte squadre da rispettare ma ci giocheremo il risultato – continua –. Altopascio e Prato sono due squadre buone, mentre Altopascio mi preoccupa di più perché ha un potenziale superiore che ci può impensierire. Comunque siamo fiduciosi perché nelle ultime partite abbiamo mostrato dei miglioramenti, frutto di un buon lavoro svolto in allenamento".

ma.mu.