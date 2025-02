Basket, in serie C passo falso interno della Pallacanestro Femminile Pisa con Porcari

Pisa, 9 febbraio 2025 – Passo falso casalingo della Pallacanestro Femminile Pisa, nella quinta giornata di ritorno del campionato di serie C. Contro la bestia nera Porcari, le ragazze di coach De Filippis hanno scontato un inizio veramente molto opaco, che ha reso vano un timido tentativo di rimonta nella seconda parte.

LA CRONACA – la gara si decide nei primi due quarti, in cui la Pallacanestro Femminile Pisa segna soltanto 15 punti, equamente suddivisi nei due parziali, consegnando di fatto il comando delle operazioni a Porcari, che chiude avanti addirittura di 16 lunghezze all’intervallo. Troppi errori in casa biancorossa, sia da fuori, sia da sotto, sono lo specchio dell’andamento di questa prima parte, con Bartoli (23 punti complessivi) e Giusti (16), autrici, da sole, dei due terzi dello score finale della squadra ospite, capace, come al solito, di difendere in maniera aggressiva e asfissiante, in tutte le parti del campo. Dopo il riposo, le ragazze di De Filippis sembrano partire con un piglio diverso, fanno pressing sulle portatrici di palla avversarie con buoni frutti, e si aggiudicano il terzo periodo con 4 punti di vantaggio ed il quarto con 2, senza però riuscire mai ad agganciare Porcari, che per alcuni tratti della seconda metà dell’incontro sembrava raggiungibile. Di là da un arbitraggio molto permissivo nei confronti dell’aggressività ospite, ha vinto la squadra che ha sbagliato di meno e che ha saputo capitalizzare il vantaggio concesso nella prima metà.

I VALORI - Lo score finale, con sette sole atlete a segno, nessuna delle quali in doppia cifra, è la dimostrazione della difficoltà evidenziata dall’attacco pisano.

PROSSIMO IMPEGNO – Le ragazze coach Carlo De Filippis sono di scena sabato 15 febbraio a Firenze, sul campo del Baloncesto, quinta dopo la quarta giornata, capace nella gara di andata di espugnare il campo pisano per 40-54. Contro la squadra fiorentina, superata nel derby dalla Pallacanestro Firenze di coach Corsini, Benedettini e compagne dovranno ritrovare grinta e canestri in vista della volata finale per raggiungere i play-off.

PF Pisa-BF Porcari 46-57

Progressivo: 8-13, 15-31, 32-45

PF Pisa: Sgorbini 7, Nesti 7, Mercolini 5, Turco, Ferri, Benedettini 7, Selmi 7, Cioni, Beccari, Edu Mengue, Filippini 7, Garruto 6. All.: De Filippis.