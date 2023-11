Basket, in serie C passo indietro del CUS Pisa Cosmocare, in casa con SANCAT Firenze

Pisa, 26 novembre 2023 – Passo indietro del Cosmocare Cus Pisa, opposto in Via Chiarugi alla SANCAT di Firenze, nella decima giornata del campionato di serie C: contro una compagine attrezzata e dinamica, con giusto mix di gioventù ed esperienza, gli uomini di Forti, che avevano avuto in settimana molti ammalati, tra cui Spagnolli ed Ense, sono rimasti in partita solo 15 minuti, cedendo largamente e senza attenuanti nella seconda metà del match, che i fiorentini hanno concluso con ben 22 punti di vantaggio. LA CRONACA – Entrati in campo con Fiorindi, Spagnolli, Siena, Carpitelli e Quarta, a cui Firenze replica con Ricci, Baldasseroni, Berti, Magini e Pracchia, gli uomini di Forti vanno a segno con una tripla del capitano Siena, per poi subire un 14-0 che mette le ali ai fiorentini. Siena, Giannelli e Fiorindi accorciano, e si va alla fine del primo quarto sul 14-23. Nel secondo, il Cus entra in campo più determinato, accorcia con Giannelli, Madeo e Carpitelli e mette la freccia con una bomba di Fiorindi (30-29), ma Firenze non ci sta e va perentoriamente al riposo sul 36-43. La ripresa vede due triple di Trapani e Cristofani, ma l’attacco cussino è sterile e SANCAT si aggiudica il terzo periodo con un 21-12 che allunga ulteriormente le distanze con i padroni di casa (48-64). Nell’ultimo quarto, i gialloblù non provano nemmeno a rientrare, segnano in lunetta con Carpitelli (4 su 4), e, nonostante le rotazioni effettuate, subiscono un perentorio 11-17, che rende il margine del successo fiorentino superiore ai venti punti. I VALORI – Nel grigiore collettivo, da segnalare in attacco Giannelli, l’unico a terminare in doppia cifra, con 16 punti (2 liberi, 4 canestri e 2 triple). CUS Pisa Cosmocare-SANCAT Firenze 59-81 Parziali: 14-23, 22-20, 12-21, 11-17 Cosmocare CUS Pisa: Fiorindi 6, Colombini, Trapani 4, Cristofani 5, Ense, Corbic, Spagnolli 4, Siena 8, Giannelli 16, Madeo 7, Carpitelli 9, Quarta. All.: Forti. SANCAT Firenze: Euzzor 10, Ricci 19, Pineschi 3, Mariani 1, Baldasserini 11, Pinarelli 10, Berti 2, Menchini, Magini 5, Degl’Innocenti, Matchecchia 5, Pracchia 15. All.: Lilli. Giuseppe Chiapparelli