Basket, in serie C prima larga vittoria della Pallacanestro Femminile Pisa a Grosseto

Pisa, 5 novembre – Primo successo per la Pallacanestro Femminile Pisa, al terzo turno del campionato di serie C: in quello che era un autentico spareggio per evitare l’ultima posizione in classifica, a zero punti, le ragazze di Stefano Zari hanno vinto nettamente a Grosseto, sul campo della GEA Basketball, al termine di un match in equilibrio per il solo quarto iniziale. LA CRONACA – In una partita tutt’altro che tecnica, in cui la determinazione e l’aggressività potevano fare la differenza, il primo periodo è stato di studio, tra due formazioni più intente a non perdere che a provare a vincere. Terminato sul 7-9 in favore delle biancorosse, nel secondo parziale il match è virato decisamente verso i colori pisani, con la PF capace di andare al riposo sul 15-28, trascinata da due triple di Mercolini e dalla buona manovra di Sereni, molto brava a difendere su una delle avversarie più pericolose. Nella ripresa le ragazze del presidente Laura Guerrini hanno avuto il merito di non sottovalutare le padrone di casa, ma hanno addirittura aumentato la pressione su Grosseto, con una difesa a tutto campo, che ha messo non poco in difficoltà le atlete di coach Faragli. Con oltre 20 punti di vantaggio (24-45), le biancorosse si sono limitate a gestire l’ultimo quarto, in cui sono riuscite a raggiungere un rassicurante gap conclusivo di 27 lunghezze in proprio favore (32-59). Brave tutte le giocatrici della Pallacanestro, andate a segno in dieci su dodici. IL PROSSIMO TURNO – Finalmente a punti dall’inizio del campionato, le biancorosse sono chiamate ad un’importante verifica, venerdì alle 21,15 al PalaBetti, contro la Cestistica Rosa di Prato. La formazione ospite, che ha vinto due gare su tre, la prima in volata sul campo difficile di Porcari, rappresenta una sfida impegnativa per le ragazze di Zari, che dovranno mantenere la mentalità di Grosseto. GEA Basket Grosseto-Pallacanestro Femminile Pisa 32-59 Progressivo: 9-11, 15-28, 24-45. GEA Grosseto: Tanganelli 19, Picchianti M. 7, Lambardi 4, Panella 2, Cipolletta, De Michele, Faragli, Magnanimi, Merlini, Nucci, Nunziatini, Picchianti L.. All.: Faragli. PF Pisa: Scuderi 6, Sereni 8, Ferri 3, Benedettini 8, Barghini 2, Ward 2, Selmi 8, Nannini 9, Cioni, Beccari, Mercolini 9, Garruto 4. All.: Zari.

Giuseppe Chiapparelli