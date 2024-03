Basket, in serie C primo successo del CUS Pisa nella seconda fase, con US Livorno

Pisa, 8 marzo 2024 – Prima, importante, vittoria per il Cosmocare CUS Pisa, nella seconda fase del campionato di serie C, propedeutica ai play-out e alla salvezza. Nel turno infrasettimanale interno, gli universitari hanno prevalso di misura sulla Uappala Hotels Us Livorno, che ha iniziato il girone da sola in testa, per poi perdere le prime due gare, pur rimanendo nel terzetto di vertice. Fiorindi e compagni hanno ora mosso la classifica, lasciando Fucecchio sul fondo. LA CRONACA – Contro una US Livorno priva di Bertolini, ma animata da una grande voglia di riscatto, dopo la sconfitta nel derby con la Fides, il Cosmocare CUS ha iniziato male, subendo un 11-0 che ha costretto Forti ad un energico time out. Dopo il richiamo il CUS cresce e, trascinato da Fiorindi (2 triple su 3 tentativi) e Madeo (1 tripla ed un gioco da tre punti), chiude il primo quarto con uno svantaggio gestibile (19-24). Nel secondo, la difesa universitaria si stringe, Carpitelli, Quarta e Spagnolli si fanno sentire vicino al canestro ed i gialloblù mettono la freccia, andando al riposo avanti di una tripla (39-36). Alla ripresa del gioco il match si mantiene in sostanziale equilibrio ed i padroni di casa conservano un minimo vantaggio, alla fine del terzo periodo (54-53), grazie al 100% al tiro di Fiorindi (5 punti) e Spagnolli (4). L’EPILOGO – Nell’ultimo quarto la gara diventa incandescente, con le due squadre a contendersi la vittoria in un punto: Spagnolli, Buzzo e Cosci segnano canestri importanti, ma tutto è rinviato ai secondi finali, in cui Fiorindi porta avanti la propria squadra (75-74). Nei secondi rimanenti Livorno sbaglia, il CUS manovra e, a 3” dalla fine, è ancora Fiorindi a prendere il fallo che, pur senza punti in lunetta, consente agli universitari di vincere. PROSSIMO IMPEGNO – I gialloblù giocano sabato sul campo della Wetech’s Fides Montevarchi, probabilmente la squadra più in forma del girone e quella che aveva meglio chiuso la prima fase. Fiorindi e compagni partono sfavoriti dal pronostico, nella consapevolezza che, un improbabile successo potrebbe aprire prospettive nuove per la salvezza. CUS Pisa Cosmocare-Uappala Hotels US Livorno 75-74 Parziali: 19-24, 20-12, 15-17, 21-21 Cosmocare CUS Pisa: Fiorindi 16, Cosci 4, Colombini, Trapani, Buzzo 11, Corbic, Spagnolli 13, Marino 2, Giannelli 4, Madeo 6, Carpitelli 9, Quarta 10. All.: Forti. Uappala Hotels US Livorno: Mori 20, Iardella 17, Del Monmte 16, Pantosti 11, Dell’Agnello 4, Bernardini 3, Fantoni 3, Baggiani, Bertolini, Lenzi, Giannetti. All.: Mori. Giuseppe Chiapparelli