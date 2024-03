Basket In Serie C si è aperta la seconda fase CmC, esordio da dimenticare La corsa salvezza di complica

Non buona la prima, per il Cmc che all’esordio della seconda fase dove si lotta per restare nella C regionale, non ripete la prova di carattere dell’ultima gara della prima fase. Che una vittoria non facesse primavera dopo un girone di ritorno da incubo (due soli successi in dieci giornate) si poteva intuire, ma contro il Sancat Firenze si era vista una squadra più attenta e concreta, anche se 40 minuti sono pochi per dissipare i dubbi di una stagione.

Invece il -15 della prima giornata della seconda fase contro Altopascio, ha confermato il carattere bipolare della squadra, che continua a subire troppo dai 6,75 e dallo stesso arco pizzica poco. Niente è compromesso, ci sono ancora cinque giornate e 10 punti in palio, ma per salvarsi subito è bene arrivare tra le prime tre (i due posti di inizio stagione sono stati allargati a tre) ma già Don Bosco e Pontedera (entrambe a +6 in virtù della classifica ereditata dalla prima fase e del successo nella prima giornata della seconda fase) sembrano già irraggiungibili. Al momento il terzo posto è di Altopascio ma quel -15 incassato da Torre (nella foto) e compagni, potrebbe pesare, soprattutto se alla fine si dovesse ricorrere anche alla differenza canestri. Intanto, nel turno infrasettimanale si gioca la seconda giornata, ma il Cmc di coach Michele Bertieri sta alla finestra perché osserva il programmato turno di riposo e sicuramente verrà scavalcato da qualche avversaria.

La classifica: Don Bosco Livorno e Pontedera 10; Altopascio 6; CM Carrara, Valdisieve, Prato e Valdarno 4.

ma.mu.