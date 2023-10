Basket, in serie C stop interno per l’imprecisa Pallacanestro Femminile Pisa

Pisa, 31 ottobre 2023 – L’esordio in casa non porta fortuna alla Pallacanestro Femminile Pisa, che, opposta ad un buon Basket Femminile Porcari, trascinato dalla immarcabile Bartoli, cede nettamente nella seconda giornata del campionato di serie C. Contro una compagine più forte della Florence Firenze, con cui avevano perso alla prima, le ragazze di coach Stefano Zari hanno fatto qualche passo in avanti, continuando però a pagare l’estrema difficoltà nell’andare a canestro, nonostante momenti di buona fase difensiva. LA CRONACA – Sospinte dal tifo amico, partono meglio le biancorosse, rispetto a Firenze, ma si trovano comunque ad inseguire le lucchesi nel primo quarto, terminato sul 9-13. Il distacco è purtroppo aumentato nel secondo in cui, nonostante un infruttuoso predominio sotto i tabelloni, Benedettini e compagne hanno subito un parziale di 10-18, che ha di fatto seriamente ipotecato le sorti dell’incontro. Incapaci di attaccare con ordine e incisività, le ragazze di Zari si sono perse in sterili e prevedibili soluzioni individuali, che non hanno impensierito più di tanto la squadra di coach Salvioni. Al riposo sul 19-31, le padrone di casa sono sostanzialmente rimaste in scia delle ospiti per tutta la ripresa, senza però mai riuscire ad approfittare dei molti errori commessi da Porcari, che è pure una squadra molto giovane. I VALORI – In una serata ancora avara di canestri, da segnalare, per Pisa, otto atlete a punti, nessuna in doppia cifra; tra le avversarie solo sei sono andate a segno, ma Bartoli, con 30 punti, ha di fatto realizzato i tre quinti del bottino ospite, vincendo di fatto la gara da sola. PROSSIMO IMPEGNO – La squadra del presidente Laura Guerrini affronta sabato prossimo il primo spareggio salvezza della stagione, sul campo della Gea Grosseto: entrambe le formazioni sono a zero punti, le padrone di casa hanno subito ben 157 punti nelle prime due gare, le biancorosse ne hanno segnati solo 62. La sfida tra la difesa e l’attacco peggiori del girone decreterà chi potrà abbandonare il fondo della classifica. Pallacanestro Femminile Pisa-Basket Porcari 36-51 Progressivo: 9-13, 19-31, 26-39. PF Pisa: Scuderi 5, Sereni 5, Ferri, Benedettini 8, Barghini, Ward 2, Selmi 6, Nannini 2, Cioni 1, Beccari, Garruto 7. All.: Zari. Basket Porcari: Bartoli 30, Tocchini 7, Donatini 6, Giusti 4, Calanchi 2, Fusco 2, Uberti, del Carlo, Donatini, Granata, Melchino, Ter Braake. All.: Salvioni. Giuseppe Chiapparelli