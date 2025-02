Basket, in serie C torna in casa il CUS Pisa contro la forte Union Prato

Pisa, 7 febbraio 2025 – Con dieci gare della regular season ancora da disputare, alla quarta giornata di ritorno del campionato di serie C, il Cosmocare CUS Pisa, ultimo con due punti di distacco da Pontedera e CUS Firenze, con cui ha perso all’andata, si trova in una situazione, sempre più critica, in cui l’obiettivo è diventato quello di evitare l’unica retrocessione immediata, puntando almeno ai play-out. La gara di domenica in casa, alle 18 in Via Chiarugi, contro la quinta della classe, Union Prato, non è certo facile, ma la squadra ci deve provare.

SIM TEL UNION PRATO - Dopo aver conquistato una tranquilla salvezza, la squadra di coach Tommaso Paoletti ha perso in questa stagione quattro pedine importanti del roster come Biagi, Dionisi, Municchi e Bonetti. Paoletti si è affidato ai confermati play Guasti, all’attaccante Bogani (13 punti di media), al top scorer Corsi (15 punti), a Vignozzi e al capitano Cavicchi. Nuovi innesti sono il play Mendico, ex Laurenziana, come pure il giovane lungo Coltrinari ed il cecchino Ghiarè, già in B e in C gold con Montecatini, lo scorso anno in C a Fucecchio, ed il giovane centro Keita da Rapallo. La squadra pratese è quinta in piena zona play-off, ed è reduce da un convincente successo interno con l’emergente Sansepolcro.

COSMOCARE CUS PISA – All’andata il CUS aveva ceduto nel finale a Prato, perdendo tre banali palloni consecutivi, quando si trattava di disputare la volata finale, regalando i due punti ai padroni di casa ed evidenziando, con 14 palle perse a fronte delle 6 recuperate, preoccupanti limiti di tenuta psicologica. A distanza di più di tre mesi, il Cosmocare non è ancora decollato, subendo in ogni gara momenti di blackout, come sabato scorso a Firenze, nella gara vinta dall’Enic Pino grazie ad un break poco prima del riposo, in un match che ha visto lottare i cussini senza risparmiarsi fino al fischio finale. Troppo distanti dall’obiettivo salvezza al termine della regular season, ultimi a due punti da CUS Firenze e Pontedera, che sono però in vantaggio negli scontri dell’andata, e a quattro punti da S.Vincenzo e Sansepolcro, gli universitari devono assolutamente fare punti e vincere il maggior numero degli scontri diretti rimanenti, per poter sperare di raggiungere almeno i play-out. La gara con Prato non è agevole, ma un acuto di Burgalassi e compagni è indispensabile, per non scivolare in una retrocessione che metterebbe fine ad un ciclo virtuoso, che ha portato in pochi anni il CUS dalla Promozione alla serie C.