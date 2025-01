Basket, in serie C trasferta difficile per il CUS Pisa a Firenze, contro Enic Pino

Pisa, 31 gennaio 2025 – Con undici gare della regular season ancora da disputare, alla terza giornata di ritorno del campionato di serie C, il Cosmocare CUS Pisa, ultimo con due punti di distacco da Fucecchio, Pontedera e CUS Firenze, con cui ha perso all’andata, si trova in una situazione, sempre più critica, in cui l’obiettivo è diventato quel lo di evitare l’unica retrocessione immediata, puntando almeno ai play-out. La gara di sabato a Firenze, contro la terza della classe, ENIC Pino, non è certo abbordabile, ma la squadra ci deve provare.

PINO DRAGONS FIRENZE – Reduce da una stagione chiusa al sesto posto nella poule promozione, la squadra del confermato coach Miniati ha iniziato alla grande ed è attualmente lanciata verso i play-off, grazie ad un gruppo di giovani talentuosi provenienti dal vivaio sociale e dalla forte U19 Eccellenza, accompagnati da un paio di giocatori esperti che hanno militato in categorie superiori. Tra i più giovani da segnalare le guardie Forzieri, capocannoniere del team, Santin, l’ala Carlotti, lo scorso anno a Cecina in B, ed il lungo Lonati, tra i più esperti il play Marotta, che ha giocato anche in vari campionati di serie B con medie rispettabili, ed il lungo Dionisi, ex Prato in C.

COSMOCARE CUS PISA – All’andata il CUS aveva perso nel finale in Via Chiarugi, al termine di un match condotto per trentasette minuti dagli universitari, in vantaggio anche di 11 lunghezze, che hanno staccato la spina negli ultimi 150”, subendo un parziale decisivo di 16-2. Da allora il Cosmocare ha più volte subito momenti di blackout, come sabato scorso a Sansepolcro, nello spareggio per la salvezza perso in volata. La gara in terra aretina è stata l’ultima di un trittico devastante, per classifica e morale, che ha visto Burgalassi e compagni, in attesa dell’imminente rientro in gruppo dell’esperto Luca Siena, perdere in casa con le dirette concorrenti Fucecchio e San Vincenzo. Mentre con Fucecchio la prova è stata deludente, con San Vincenzo e poi con Sansepolcro la squadra di Scocchera è cresciuta ed ha lottato fino al quarantesimo: anche a Firenze gli universitari non dovranno tornare indietro, sperando che il lavoro tecnico e sul gruppo porti prima o poi a quella sicurezza indispensabile per poter competere nella lotta per la permanenza in categoria.