Basket In Serie C. Trasferta insidiosa per il CmC di Bertieri: "Il Siena punta in alto»

Trasferta molto impegnativa per il Cmc che questo pomeriggio (ore 17) gioca nella tana della Mens Sana Siena in una partita valida per la giornata numero sette del campionato regionale di Serie C. Dopo il netto successo sul Cus Pisa (+24) e il turno infrasettimanale alla finestra nel rispetto del riposo programmato (nel girone c’è un numero dispari di squadre) i biancocelesti di coach Michele Bertieri (nella foto) sono attesi ad un severo banco di prova dove proveranno a togliere lo zero nella casella delle vittorie in trasferta. "E’ una partita difficile in un campo non facile, contro una squadra ben attrezzata anche per il salto, con alcuni giocatori di categoria superiore. Fino ad oggi ha fatto vedere buone cose e non deve trarre in inganno la sconfitta di un punto a Pisa nel turno infrasettimanale. Noi ci siamo preparati bene e non andiamo là per perdere. Abbiamo recuperato Sequani e non è poco, per noi è un valore aggiunto".

Il Siena ha giocato anche giovedì sera e potrebbe accusare qualche affaticamento ma Bertieri non si illude: "Sicuramente hanno speso qualche energia in più ma credo che questo non interferisca più di tanto". Bertieri parla del successo interno con il Cus Pisa: "Abbiamo giocato una buona partita dove siamo riusciti a tenere ritmi e intensità costanti, accumulando un vantaggio oltre le aspettative".

ma.mu.