Basket, in serie C un’imprecisa Pallacanestro Femminile Pisa perde all’esordio a Firenze

Pisa, 27 ottobre 2023 – Esordio sfortunato per la Pallacanestro Femminile Pisa, sul campo della Florence Firenze, nel posticipo della prima giornata del campionato di serie C. Contro una compagine alla loro portata, le ragazze di coach Stefano Zari hanno pagato l’estrema difficoltà nell’andare a canestro, nonostante momenti di buona circolazione di palla ed una discreta fase difensiva. LA CRONACA – In un match avaro di punti, le biancorosse sono state a secco per tutti i primi 8 minuti, pur andando spesso a concludere, talora anche in contropiede o da sotto: il primo canestro è arrivato solo a 2’ dalla conclusione del primo quarto, consentendo alle pisane di limitare al minimo il passivo, in un periodo dal punteggio tennistico (7-6). Le ragazze di Zari sono ulteriormente cresciute nel secondo quarto, in cui hanno avuto molte occasioni per prendere un vantaggio a due cifre, sbagliando però troppo e andando così al riposo avanti di un solo canestro (10-12). In avvio di ripresa la svolta, con Florence che mette a segno in 10’ un parziale di 12-2, su una PF Pisa poco concentrata ed imprecisa. Una tripla delle padrone di casa in avvio dell’ultimo periodo ha poi definitivamente chiuso il conto in favore delle fiorentine. I VALORI – In una serata avara di canestri, Margherita Benedettini è l’unica a finire in doppia cifra, con metà dei punti segnati dalle biancorosse: la forte guardia pisana ha concluso con l’essere l’unico terminale offensivo della PF, snaturando di fatto un gioco che era partito da tutt’altri presupposti. PROSSIMO IMPEGNO – La squadra del presidente Laura Guerrini fa il suo esordio in casa, sabato alle 18,30 al PalaBetti, ospitando Porcari, quintetto con cui, negli ultimi anni, ha lottato a lungo per la promozione, prevalendo negli ultimi due anni, in cui Benedettini e compagne hanno avuto accesso allo spareggio per la serie B, proprio ai danni delle lucchesi. La compagine ospite, allenata da Francesca Salvioni, si è profondamente rinnovata, affidandosi, come la PF, alle più giovani, e al primo turno ha perso in casa con Prato, con il minimo scarto, mettendo però in mostra i 28 punti di Bartoli. Florence-PF Pisa 37-28 Progressivo: 7-6, 10-12, 22-14. Pallacanestro Femminile Pisa: Lucarelli, 1, Scuderi 2, Sereni, Ferri, Benedettini 15, Ward, Selmi 2, Nannini 2, Cioni 4, Beccari, Mercolini 2, Garruto. All.: Zari. Giuseppe Chiapparelli