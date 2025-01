Basket, in serie C uno sfortunato CUS Pisa perde lo spareggio salvezza con S.Vincenzo

Pisa, 20 gennaio 2025 – Non è una stagione fortunata, per il Cosmocare CUS Pisa, che perde con il minimo scarto, in casa, nella prima giornata di ritorno del campionato di serie C, contro la diretta concorrente Garden Toscana Resort San Vincenzo, mentre, con il medesimo scarto, Sansepolcro vince a Firenze, lasciando gli universitari all’ultimo posto in classifica, in attesa dello scontro diretto del prossimo turno. Di fronte al proprio pubblico, gli uomini di Scocchera, pur con i loro limiti, hanno dato il massimo, rimanendo in partita fino all’ultimo secondo, ma la palla ha sbattuto per due volte sul ferro e non è entrata, prima del fischio finale.

LA CRONACA – Sceso in campo con Ciano, Burgalassi, Spagnolli, Carpitelli e Quarta, opposto al neo acquisto Bruno, l’ex Giovani, Bertini, Bianchi e Zanassi, il quintetto universitario sbaglia molto dall’arco in avvio, trovando comunque 6 punti di Ciano e 8 di Giannelli (con 2 triple), che consentono al Cosmocare CUS di non perdere troppo terreno alla fine del primo quarto (18-23). Nel secondo gli errori da ambo le parti sono protagonisti, con Ciano che segna 7 degli 11 punti pisani (1 bomba) e le due squadre all’intervallo lungo sul 29-35. La partita è però tutt’altro che decisa e gli universitari non mollano nel terzo periodo, segnando un punto in più degli avversari con 2 triple di Ciano, 5 punti di Burgalassi (a secco nel primo tempo), 4 di Spagnolli e 3 di Carpitelli. L’ultimo decisivo quarto vede due squadre nervose sbagliare molto, con gli uomini di Scocchera che arrivano a -1 a 5’ dalla fine, grazie a 1 tripla di Giannelli, 2 di Burgalassi e 1 di Cecconi (59-60). Gli ultimi 5’ vedono il CUS forzare e sbagliare dall’arco con Ciano e Burgalassi, segnare con Cecconi a 1’, dopo un rimbalzo di Spagnolli (61-62), e gestire l’ultimo pallone a 6” dalla conclusione. Burgalassi si procura un tiro sporco che non entra e, al rimbalzo, Spagnolli tenta invano uno spettacolare tap-in, ma il ferro condanna il CUS.

I VALORI – Non sono bastate 10 triple ai cussini, contro 7 degli avversari, per imporsi, in una serata che ha visto sette soli universitari a segno, con tre atleti in doppia cifra, Ciano, Burgalassi e Giannelli.

CUS Pisa Cosmocare- S.Vincenzo 61-62

Parziali: 18-23, 11-12, 18-17, 14-10

Cosmocare CUS Pisa: Ciano 19, Burgalassi 11, Cosci, Colombini, Cecconi 5, Corbic 2, Spagnolli 8, Giannelli 11, Apolloni, Carpitelli 5, Quarta. All.: Scocchera.

Garden Toscana Resort: Guerrieri, Ricci, Bazzano, Bongini 2, Bruno 8, Giovani 6, Bertini, Pagni, Mezzacapo 5, Bianchi 15, Fedi, Zanassi 26. All.: Baroni.