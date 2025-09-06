Basket, in vendita gli abbonamenti per seguire l’Halley

Nel 1975 a Matelica nasce la Vigor Basket e da quel germoglio è sbocciato il percorso che ha portato la città fino alla B. Una storia cui la società ha pensato di rendere omaggio attraverso la nuova campagna abbonamenti che celebra la squadra di 50 anni fa. Lo slogan: "Oggi come allora", nel solco dell’amore per il basket e per la Vigor. I prezzi per seguire Marrucci (foto) & C sono sostanzialmente invariati: 70 euro per l’abbonamento intero, 40 per il ridotto (destinato ai genitori dei ragazzi tesserati e agli abbonati Thunder). Il tutto per 14 gare interne. Invariata la Promo Family, riservata alle famiglie numerose: in un nucleo composto da due genitori e uno o più figli maggiori di 14 anni, uno paga l’abbonamento intero, per gli altri tessera a prezzo ridotto. I prezzi dei biglietti: 10 euro per l’intero e 5 per il ridotto (riservato a ragazzi di età tra 14 e 18 anni). Minori di 14 anni e i tesserati del vivaio della Vigor entrano gratis. La vendita sarà aperta da oggi nel test a Castelraimondo contro la General Contractor Jesi (fischio d’inizio alle 18).

m. g.