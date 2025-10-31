Basket integrato, avanti col progetto della Sba. Fracassi e Bruschi guidano gli allenamenti

Una nuova stagione di basket integrato ha preso il via sul parquet del palasport Estra "Mario d’Agata". Il progetto, condotto dalla Sba con la collaudata collaborazione con Caritas Diocesana e con All Stars Arezzo Onlus, ha quale elemento distintivo del basket integrato il coinvolgimento degli atleti del settore giovanile che vivono momenti di gioco e di confronto con i ragazzi con disabilità per favorire la realizzazione di un clima improntato alla reciproca conoscenza, allo sviluppo di empatia e al rafforzamento dello spirito di squadra.

Gli allenamenti sono nuovamente coordinati dai tecnici Paolo Bruschi e Federico Fracassi che, ormai da molte stagioni, sono specializzati nella conduzione di un percorso dove la preparazione atletica per il mantenimento e il miglioramento delle abilità fisiche di ogni cestista viene affiancata da un parallelo percorso tecnico volto ad acquisire i fondamenti della pallacanestro tra palleggi, passaggi e tiri. "Il basket integrato è tra i fiori all’occhiello della nostra società" spiega Fracassi.