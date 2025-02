Basket integrato. L’Errebi Vis 2008 di coach Bonora al concentramento di Formigine

Nel pomeriggio del 9 febbraio, la squadra di basket integrato Errebi Vis 2008 Ferrara è stata protagonista di una splendida giornata di sport e condivisione durante il concentramento regionale di Formigine. L’evento fa parte del campionato regionale di Basket Integrato, un’iniziativa che promuove lo sport come strumento di inclusione, offrendo ai ragazzi la possibilità di confrontarsi, crescere e divertirsi in un ambiente sano e accogliente. Alla guida della squadra c’è Daniele Bonora, allenatore con specializzazione in disabilità, affiancato dagli educatori di Format, che supportano i ragazzi durante gli allenamenti.