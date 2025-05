Basket: Jesi supera Ravenna 71-60 e spegne il sogno playoff dell'OraSì

Jesi 71 Ravenna 60

GENERAL CONTRACTOR JESI: Marulli 4 (2/2, 0/2), Berra 19 (8/11), Di Emidio 3 (1/2, 0/2), Zucca 16 (1/4, 4/7), Vettori 9 (1/1, 1/4); Ponziani (0/1), Bruno 6 (2/5, 0/1), Cena (0/1, 0/2), Petrucci 0 (0/1 da tre). Ne: Malatesta, Nisi. All. Ghizzinardi.

ORASÌ RAVENNA: Gay 12 (1/1, 2/7), Casoni 15 (4/6, 1/6), Brigato (0/3, 0/2), Dron 16 (2/7, 2/5), Crespi (0/5); Tyrtyshnyk 4 (2/3, 0/1), De Gregori 7 (3/6, 0/1), Munari 4 (1/2 da tre), Ferrari 2 (1/1). Ne: Branchi. All. Gabrielli.

Arbitri: Rinaldi e Valletta.

Note. Parziali: 18-14, 38-40, 56-50. Tiri da due: Jesi 16/30, Ravenna 13/32. Tiri da tre: Jesi 9/26, Ravenna 6/24. Tiri liberi: Jesi 12/15, Ravenna 16/18. Rimbalzi: Jesi 39, Ravenna 30. Assist: Jesi 15, Ravenna 9. Usciti per falli: Ferrari.

Si spegne nella notte del PalaTriccoli il sogno dell’OraSì di approdare ai playoff, sconfitta dalla General Contractor Jesi 71-60 dopo aver retto l’urto avversario per tre quarti. Ma sono mancati soprattutto i tiri da tre a Ravenna per restare in scia sino all’ultimo: troppo poco il 6 su 24, il 25 per cento, per tenere il passo dei padroni di casa che trovano in Berra e nei suoi 19 punti il top scorer di giornata con un impeccabile 8 su 11 da due.

Il primo quarto è per i padroni di casa anche se i ravennati si portano avanti 12-9 dopo 4’ di gioco, poi subiscono un pesante parziale di 9-0 che fa mettere il naso avanti agli jesini sino al 18-12. Ravenna però ha la forza di riportarsi a -4 con l’ultimo canestro di De Gregori.

Il secondo tempo è tutto di marca ravennate: la formazione bizantina ribalta completamente il gioco a suo favore e piazza un parziale di 26-20 che la fa arrivare all’intervallo lungo in vantaggio di 2 punti: 40-38 con l’inerzia che sembra spostarsi verso Ravenna che già aveva fatto l’impresa in campionato vincendo proprio a Jesi. È un tiro da tre di Dron a metà quarto a portare Ravenna avanti 25-26, poi al massimo vantaggio di 35-31 con Casoni.

Ma negli ultimi due quarti Jesi sembra cambiare marcia e Ravenna non riesce più a fare la differenza: segna appena 20 punti, equamente divisi tra i due periodi, davvero troppo pochi per mettere in crisi i padroni di casa. Le percentuali romagnole calano e il finale 13 su 32 da due non permette di proseguire la corsa verso Treviglio.

Ugo Bentivogli