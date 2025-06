Basket Jolly scatenato: torna Gabriele Costoli. Il play Mattioli si accasa a Correggio

Prosegue la campagna di rafforzamento di un Basket Jolly che vuole recitare da protagonista in DR 1. Dopo aver ufficializzato l’arrivo del lungo Lorenzo Lusetti dal Basket 2000, che prende il posto di Alessandro Bovio, il club cittadino festeggia il ritorno di Gabriele Costoli (foto), classe 2003, nell’ultima stagione al piano superiore con la maglia dell’Emil Gas Scandiano, offrendo in dote il suo contributo in termini di regia e di conclusioni dalla lunga distanza.

Sempre in DR1 il play Simone Mattioli, ex Medolla, si accasa a Correggio, mentre la neoretrocessa Novellara ufficializza due conferme: restano i due play Federico Riccò e Nicolò Ferrari.

Scandiano. Il nuovo coach dell’Emil Gas (Serie C) è Fabio Pozzi: "Sappiamo che sarà un anno zero dopo 4 anni di ottimi risultati sotto la guida di Spaggiari. Cercheremo di restare competitivi provando a inserire qualche ragazzo del vivaio". Non faranno parte del nuovo corso Francesco Riccò e Davide Vecchi.

In DR2 ufficiale l’arrivo di Marco Grisendi, nell’ultima stagione alla Bibbianese.