Basket La “Coppa Carnevale“ approda al palazzetto. Audax, gli Under 17 lanciano la sfida all’Angri e al Reba

Si giocano oggi al palazzetto di Avenza (con qualche imbarazzo per l’inagibilità), le prime due partite “carraresi“ di uno dei due gironi eliminatori degli Under 17 della “Coppa di Viareggio“, organizzata in occasione del carnevale, dalla società romana “Tutto tornei“. Alle 16.15 si affrontano Audax Carrara-Angri (Salerno) mentre alle 18.15 si gioca Audax Carrara-Reba Torino. Questo il roster della squadra gialloazzurra allenata dalla coppia Andrea Zanetti (nella foto)-Paolo Gallerini: Cerone, Caci, Alibani, Francavilla, Ferla, Maneschi, Fusco, Giannarelli, Squadraccia, Sessa, Fantoni. A rafforzare il gruppo sono arrivati in prestito per il torneo Leonardo Zanaglia e Federico Alberti dalla Pallacanestro Massa e Sebastian Muccini dal Sarzana Basket. Rammarico è espresso dall’Audax per il diniego ricevuto dal Cmc al quale era stato richiesto Diego Orsini.

"I ragazzi si stanno allenando intensamente sia con l’Under 17 che con l’Under 19, abbiamo il primato in entrambi i campionati e domenica mattina c’è una partita molto importante – risponde la società del presidente Leonardo Marrazzini –. Se non avessimo avuto questi impegni ci saremmo iscritti anche noi alla Coppa Carnevale". Domani mattina altre due partite: Angri-Torino (ore 9) e Roma-Udine (11); nel pomeriggio le semifinali (16 e 18). ma.mu.