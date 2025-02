Basket. La Fides fa 16 su 16: Quaglia mattatore

MONTEVARCHI

Sfiora quota 100 punti la Wetech’s Fides, regina imbattuta della Serie C Toscana di basket, a punteggio pieno nel girone B della Conference Nord Ovest. Contro San Vincenzo i gialloverdi di coach Paludi s’impongono per 96 – 84, rimanendo a sei lunghezze di vantaggio sulla Pallacanestro Prato. Al completo, grazie anche al recupero di Filippo Sereni, i fidessini in avvio prendono le misure agli ospiti trascinati da Bianchi. La Wetech’s replica di slancio e approda all’intervallo lungo avanti di 13 lunghezze (56 – 43). Decisa a conquistare la 16esima vittoria di fila, la squadra tiene a bada gli avversari e in attacco Bonciani, Malatesta e Quaglia dettano legge. San Vincenzo, alla fine, deve arrendersi. Proprio Francesco Quaglia merita una menzione speciale con i suoi 24 punti a referto. Appuntamento sabato prossimo alle 18.30 con il derby di Sansepolcro contro la Dukes.

Giustino Bonci