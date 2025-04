Basket, la IES gioca bene ma cede a Pisa con Rosignano, in Divisione Regionale 2

Pisa, 14 aprile 2025 – Una sfortunata e già salva IES Pisa si è congedata con una sconfitta dal campionato di Divisione Regionale 2, girone A. I biancocelesti di coach Campani hanno infatti ceduto solo nel finale, di fronte al proprio pubblico, contro una Dinamo Rosignano a cui i due punti erano indispensabili per l’accesso ai play-off.

LA CRONACA – Il primo quarto vede un netto dominio pisano, sia in attacco, sia in difesa, con gli ospiti che forse non si aspettavano un inizio così scoppiettante per gli uomini di Campani (24-13). Nel secondo, il ritmo difensivo biancoceleste è un po’ calato e Rosignano approfitta di qualche canestro facile per accorciare al risposo (35-28). In avvio di ripresa, fino a metà dell’ultimo parziale, la partita decolla, con buone soluzioni e conclusioni da ambo le parti, con il vantaggio della IES in diminuzione al termine del terzo parziale (48-45). Nel quarto decisivo gli ospiti hanno cercato di mettere la partita sul piano fisico, talora al limite e oltre il regolamento, ed i biancocelesti si sono fatti prendere dal nervosismo, tralasciando la tecnica, e dando via libera ai più fisicamente dotati avversari, abili ad allungare negli ultimi minuti di gioco.

IES Pisa-Dinamo Rosignano 59-67

Progressivo: 24-13, 35-28, 48-45

IES Pisa: Villani 8, Giusfredi 4, Timpano 5, Rugi, Gravina 3, Ruschi 2, De Vincentis, Bonasera 4, Betti 9, Sciamanda 10, Veneziani, Raimo 14. All.: Campani.