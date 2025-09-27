Basket, la IES Pisa si avvicina ai nastri di partenza nel torneo di Divisione Regionale 2

Pisa, 26 settembre 2025 – Ad un mese dall’avvio della preparazione, iniziata sotto la guida della preparatrice atletica Federica Mariotti, quando mancano due settimane all’esordio nel campionato di Divisione Regionale 2, la IES Sport Pisa si presenta al via della stagione con una squadra competitiva, sostanzialmente ereditata dall’organico 2024-25, con alcuni significativi innesti, sotto la supervisione tecnica di coach Paolo Campani, che rappresenta da sempre la continuità tecnica nella società pisana.

LA FORMULA – Il campionato di Divisione Regionale 2 comprende quattro gironi: nel girone D sono inserite le pisane GMV, Dream e IES, insieme a Grosseto, Volterra, Rosignano, Liburnia Livorno, Argentario, Ponsacco, US Livorno, Etrusca S.Miniato, Follonica, Piombino e Fortezza Livorno. Al termine della regular season le squadre classificate ai primi otto posti di ogni girone saranno ammesse ai play-off, per una promozione, quelle classificate dal nono al decimo posto saranno salve, le ultime quattro saranno ammesse ai play-out, per evitare una retrocessione.

IL ROSTER - Il nuovo roster, molto nutrito, comprende i confermati Paolo Bonasera, Luca Sciamanda, Paolo Villani, Marco Giusfredi (capitano), Davide Gravina, Lorenzo Veneziani, Duccio Fedeli, Alessandro Ciarniello, Filippo Fruzza, Gianmarco Timpano, Lorenzo Raimo, Luca De Vincentis, Alberto Ruschi ed Edoardo Rugi, a cui si aggiungono Tommaso Buzzo, play-guardia con esperienze in serie superiori, nelle piazze di Prato, Livorno, Altopascio, Pescia Lucca, Valdera e Pisa (sponda CUS), reduce da un serio infortunio, il lungo Matteo Pioltino, a Pisa per motivi di studio, affiancato sotto i tabelloni da Marco Papa, lo scorso anno al CUS Pisa.

“Una rosa molto profonda ed esperta -è il parere di coach Campani- indispensabile visti i molti impegni di lavoro e di studio di tutti i ragazzi. Dopo la tranquilla salvezza degli ultimi campionati, l’obiettivo è quello di riuscire a lottare per i play-off e provare a raggiungerli. In un girone molto impegnativo, contro avversarie ostiche come le squadre livornesi e quelle maremmane, già la prima gara, in trasferta a Follonica, ci potrà fornire i primi riscontri sul nostro reale valore”.