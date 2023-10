Basket La Landini spicca il volo: "Primi? Pensiamo alla salvezza"

La Gino Landini Lerici non si ferma più: arriva la terza vittoria su altrettante gare in Divisione Regionale 1, questa volta a cedere a Montepertico è stata l’Aurora Chiavari per 64-51. Per i lericini primato nel Girone Levante, seppur insieme al Tigullio che a Santa Margherita Ligure ha avuto la meglio sul 74-56. Questo il roster del Follo: Pizzanelli 18, Gelmuzzi 12, Santucci 7, Burlacarlo 5, Leporati 4, Corradi 2, Adamo 5, Liberatore 2, Vespa 1, Salvia, Moscatelli, Di Benedetto. All.Strano. Nelle altre partite Villaggio Chiavari-Valpetronio Casarza 67-39 e Next Step Rapallo-Blue Sea Lavagna 78-55. Questi i punteggi della Landini allenata da Gabriele Ricci e Maurizio Bertelà: Putti 19, Maccari 4, Sacchelli 8, Albanesi 9, Tripodi 16, Oddone 4, Buffoni 4, Poletto, Vignali, Pignoli, Gaspani, Nardi. "Inizio impressionante per la nuova giovane squadra di basket nata nell’ambito del progetto Basket Golfo dei Poeti – dice il presidente Alberto Bodini – con risultati che confermano l’ottimo lavoro di squadra, tutti i giocatori hanno dimostrato di avere un potenziale interessante. La squadra potrebbe diventare una forza da non sottovalutare in campionato"

Più misurato coach Ricci, che riconosce il gran lavoro dei suoi ragazzi, ma ricorda che siamo all’inizio e meglio pensare da subito all’imminente derby col Follo. "Non dimentichiamo che il nostro primo obiettivo è la salvezza. Il primo posto casomai è roba per San Margherita e Rapallo". Vittoriosi anche gli Under 15 Eccellenza della Landini che partecipano al campionato come Golfo dei Poeti: Don Bosco Livorno battuto 79-64. Per gli spezzini, allenati da Ricci, in campo Maccari 40, Bertagna 6, Tedeschi 9, Prisco 10, Bianchini 2, Foce 2, Bisceglia 4, Bernardini 2, Piccolo 4, Bevilacqua, Perroni, Galletto. Sconfitti invece gli Under 17 Eccellenza allenati da Maurizio Bertelà.