Basket, la Libertas Livorno strapazza Udine

Livorno, 8 dicembre 2024 – La migliore Libertas Livorno della stagione strapazza Udine, una delle più serie candidate alla promozione, davanti ad un PalaMacchia in festa. Una vittoria tanto netta quanto preziosa per gli amaranto che conquistano due punti fondamentali in ottica salvezza. I ragazzi di Andreazza conducono la gara fin dal primo minuto giocando con grande fluidità in attacco e con estrema solidità in difesa, sfruttando le brutte percentuali di Udine e costringendo il miglior attacco del campionato a chiudere con soli 60 punti. L’85-60 finale sta quasi stretto ai padroni di casa che hanno dominato lungo tutto l’arco dei quaranta minuti.

L’MVP della partita è senza dubbio Adrian Banks, autore di 29 punti con un impressionante 5/7 da tre e tante conclusioni da campione (34 di valutazione). Benissimo anche il compagno di reparto Quinton Hooker, capace di segnare 18 punti in una serata in cui la Libertas ha tirato complessivamente con il 52.4% (18/39 da due e 15/24 da tre). L’unico a salvarsi dei friulani è Mirza Alibegovic con 15 punti, mentre gli americani Johnson e Hickey si sono fermati a 11.

IL TABELLINO

Libertas Livorno 1947 - Apu Old Wild West Udine 85-60

(21-8, 15-14, 28-23, 21-15)

Libertas Livorno 1947: Adrian Banks 29 (6/11, 5/7), Quinton Hooker 18 (4/7, 3/5), Andrea Bargnesi 9 (0/0, 3/4), Tommaso Fantoni 7 (3/5, 0/0), Gregorio Allinei 6 (0/3, 2/3), Francesco Fratto 5 (1/4, 1/2), Luca Tozzi 4 (2/3, 0/1), Dorin Buca 4 (2/5, 0/0), Ariel Filloy 3 (0/1, 1/2), Nazzareno Italiano 0 (0/0, 0/0), Andrea Paoletti 0 (0/0, 0/0), Jacopo Baroni 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 4 / 5 - Rimbalzi: 41 6 + 35 (Andrea Bargnesi 7) - Assist: 12 (Adrian Banks, Ariel Filloy 3).

Apu Old Wild West Udine: Mirza Alibegovic 15 (4/7, 1/6), Anthony Hickey 11 (4/8, 1/4), Xavier Johnson 11 (2/8, 1/2), Lorenzo Ambrosin 10 (4/6, 0/4), Matteo Da ros 4 (1/2, 0/4), Lorenzo Caroti 4 (0/1, 1/5), Davide Bruttini 3 (1/3, 0/0), Iris Ikangi 2 (1/2, 0/0), Giovanni Pini 0 (0/1, 0/0), Alessandro Giannino 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 14 / 18 - Rimbalzi: 33 8 + 25 (Xavier Johnson 8) - Assist: 8 (Anthony Hickey 6)