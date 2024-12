Basket, la Pallacanestro Femminile Pisa torna al successo in serie C, in casa con Grosseto

Pisa, 8 dicembre 2024 – Torna al successo, dopo tre sconfitte consecutive, la Pallacanestro Femminile Pisa, nell’ottava giornata del campionato di serie C. Le ragazze di Stefano Zari hanno vinto nettamente e meritatamente in casa con la GEA Grosseto, superata sul campo e raggiunta in classifica a quota sei, al termine di un match che ha visto, sin dalle prime battute, l’ottima vena delle biancorosse, impeccabili nella fase difensiva e concrete in attacco con una buona organizzazione di gioco, contro una difesa grossetana, perennemente schierata a zona.

LA CRONACA – Il primo quarto inizia con due triple consecutive di Benedettini e Filippini che fanno capire come possa essere una buona serata; la squadra ospite risponde colpo su colpo ma il parziale si chiude 16-11. Nel secondo periodo la GEA cambia atteggiamento in fase difensiva, portando un pressing asfissiante sulle portatrici di palla fin dalla zona di rimessa: questo mette in difficoltà le ragazze di casa che vanno in sofferenza anche se una tripla di Nesti e 6 punti consecutivi di Turco mantengono la squadra avanti all’intervallo lungo (30-28). Durante la sosta coach Zari studia le contromosse e la squadra rientra in campo con le giuste determinazione e lucidità, dominando il terzo parziale, con un break eloquente di 13-3, che non lascia scampo, con Sgorbini, Selmi, Nesti ed Edu Mengue autentiche mura difensive (43-31). Nell’ultimo quarto, molto equilibrato, Benedettini e compagne mantengono il controllo del match, lasciando a debita distanza la GEA e chiudendo con un meritato 56-42. Grande festa, sotto le tribune, a fine match, con le biancorosse corse a ricevere l’applauso del pubblico presente e a festeggiare il compleanno del capitano Ferri.

I VALORI – Con tutte le atlete in campo, di cui nove a segno, per un punteggio conclusivo finalmente sopra quota 50, la Pallacanestro Femminile Pisa ha terminato la gara con Benedettini (11), Garruto (11) e Filippini (10) in doppia cifra.

PROSSIMA GARA - Prossimo impegno sabato 14 dicembre nell’insidiosa trasferta di Prato contro la Cestistica Rosa, che ha due successi in più delle biancorosse.

PF Pisa-GEA Grosseto 56-42

Progressivo: 16-11, 30-28, 43-31

PF Pisa: Sgorbini 5, Nesti 4, Turco 9, Ferri 2, Benedettini 11, Borghini 2, Parenti, Selmi 2, Nannini, Edu Mengue, Filippini 10, Garruto 11. All.: Zari.