Basket. La Pfv cade ed è fuori dalla lotta promozione. Battuto il Versilia che però resta al comando

Giornata storta per la nostra pattuglia nell’ultimo turno di serie C femminile e Terza Divisione maschile: nelle due sfide disputate, è arrivata una doppia sconfitta con ripercussioni importanti sulle classifiche della Sei Versilia Pfv e del Versilia.

In serie C, l’8a giornata di ritorno (penultima totale) opponeva la Pfv al Valdarno in uno scontro diretto da vincere per non perdere la testa della classifica: ma per le viareggine è arrivata una sconfitta, la terza nelle ultime cinque partite (tutte ottenute lontano da casa) dopo un filotto di 11 vittorie consecutive che aveva permesso alla Pfv di dominare la classifica. A San Giovanni Valdarno è finita 54-42 per le padrone di casa, che dunque agganciano in vetta proprio la Pfv. E lo stesso fa Prato, che ha regolato senza problemi Florence. Resta una giornata da disputare, con tre squadre in vetta a pari merito, ma la Pfv osserverà il turno di riposo. Classifica: Sei Versilia Pfv 26, Cestistica Prato* 26, Valdarno* 26, Porcari* 22, Castelfiorentino* 12, Montecatini* 10, Pisa* 8, Florence* 6, Gea* 0.

In Terza Divisione maschile, la 6a di ritorno è coincisa col ritorno alla sconfitta per il Versilia: i pietrasantini, nel posticipo, sono stati superati in casa da Fucecchio sul filo di lana (57-60), ma tanto è bastato per riaprire i giochi. A tre giornate dalla fine, il Versilia è sempre primo, a +2 sulla seconda e con una partita in meno. Un margine di sicurezza ancora importante, ma ora bisogna tornare a vincere.

Classifica: Versilia* 22, Fucecchio 20, Calcinaia 18, Cacciatori&Ciclisti* 14, Bellaria Cappuccini* 12, Vicarello* 12, Vicopisano** 10, Pomarance* 6, Dream Pisa* 4. * una partita in meno