Basket, la Pielle batte Chiusi e centra i playoff

Livorno, 27 aprile 2025 – Missione compiuta per la Pielle che grazie al successo per 70-74 contro Chiusi centra l’obiettivo playoff.

I biancoazzurri vista la vittoria di Herons Montecatini su Luiss Roma e di Ravenna sulla Virtus Roma, chiudono il campionato al sesto posto e sfideranno Rucker San Vendemiano nel primo turno della post-season. Un successo sofferto per i ragazzi di Turchetto, costretti a rincorrere per gran parte della partita per poi far valere la maggiore qualità nel finale punto a punto. Dopo un primo quarto equilibrato in cui la Pielle ottiene il massimo vantaggio (13-17) per poi vedersi superare, Chiusi mette in difficoltà i biancoazzurri con la presenza a rimbalzo offensivo e chiude avanti di 6 all’intervallo (40-34).

Con un terzo quarto giocato bene soprattutto in difesa la Pielle torna a -2 e nell’ultimo parziale prende il controllo delle operazioni contenendo ogni tentativo di Renzi e compagni. I migliori sono Venucci (7/7 da due) e Leonzio con 14 punti, ma ogni elemento del roster sceso in campo ha giocato una buona partita ed è andato a referto. Il migliore in campo è stato il capitano di Chiusi Andrea Renzi, autore di una prestazione clamorosa da 22 punti. La Pielle centra l’obiettivo minimo stagionale ed adesso ha qualche giorno per preparare la serie contro Rucker, una delle squadre più attrezzate del girone A.

Il tabellino

Umana San Giobbe Chiusi - Toscana Legno Pielle Livorno 70-74 (20-19, 20-15, 14-18, 16-22)

Umana San Giobbe Chiusi: Andrea Renzi 22 (2/4, 5/11), Martino Criconia 10 (2/4, 1/6), Lisandro Rasio 8 (3/7, 0/2), Francesco Gravaghi 8 (2/2, 0/6), Filippo Fazioli 8 (0/2, 2/4), Alessandro Ceparano 6 (3/4, 0/6), Lorenzo Raffaelli 5 (0/3, 1/5), Yande Fall 3 (1/2, 0/0), Alessandro Chapelli 0 (0/0, 0/2), Marco Ius 0 (0/1, 0/0), Samuele Longetti 0 (0/0, 0/0), Tommaso Balducci 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 17 / 19 - Rimbalzi: 36 11 + 25 (Lisandro Rasio 11) - Assist: 15 (Lorenzo Raffaelli 5)

Toscana Legno Pielle Livorno: Mattia Venucci 14 (7/7, 0/4), Ennio Leonzio 14 (3/11, 2/3), Dmytro Klyuchnyk 9 (3/5, 1/2), Maurizio Del testa 9 (0/0, 3/4), Luca Campori 7 (1/1, 1/1), Jacopo Vedovato 7 (3/3, 0/0), Davide Bonacini 6 (3/4, 0/1), Eduards Hazners 3 (0/1, 1/2), Jacopo Lucarelli 3 (0/2, 0/2), Janko Cepic 2 (0/0, 0/2), Simone Sinagra 0 (0/0, 0/0), Matteo Cavaliere 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 10 / 14 - Rimbalzi: 37 2 + 35 (Jacopo Vedovato 8) - Assist: 10 (Ennio Leonzio 3)