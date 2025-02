Basket, la Pielle torna a vincere e batte Caserta 77-60

Livorno, 16 febbraio 2025 – Una prova ottima della Pielle che disputa una buona partita sia in attacco che in difesa e batte Caserta per 77-60. Una gara iniziata in un clima surreale con la Curva Sud in silenzio per tutto il primo quarto, con un solo striscione esposto che recitava “10 minuti senza pressione”.

Il silenzioso primo quarto è stato l’unico in cui i campani sono stati in partita, perché insieme ai tifosi è salita di tono anche la prestazione dei biancazzurri, capaci di concedere soli tre punti nel secondo quarto e creare il solco che gli ospiti non sono più stati in grado di ricucire. Nella seconda metà di gara i ragazzi di Campanella sono diventati letali anche dalla lunga distanza (18/34 a fine gara) e hanno dato il colpo di grazia a Caserta.

Unica nota stonata di una serata finita in festa con cori per i nuovi arrivati Lucarelli e Klyuchnyk e per gli ex Laganà e Diouf, le 22 palle perse, troppe per una squadra di vertice. Campanella sceglie il quintetto composto da Bonacini, Del Testa, Leonzio, Donzelli e Vedovato, ottenendo subito un bell’8-0. Caserta entra poi in partita e riesce a portarsi in vantaggio sull’11-12, ma i padroni di casa segnano da tre con Del Testa e Leonzio e chiudono sul 19-14 il primo quarto. Il secondo quarto è uno di quelli a punteggio più basso dell’anno, con la Pielle che difende bene e concede appena tre punti ai campani (segnati a 40 secondi dalla fine del parziale), ma riesce a realizzarne solo 13, che le permettono comunque di chiudere con 15 lunghezze di vantaggio all’intervallo lungo (32-17).

Nel terzo parziale i biancazzurri trovano il canestro con continuità dall’arco (5 triple) e continuano a chiudere bene l’area, piazzano un parziale di 21-14 e di fatto chiudono la partita sul 53-31. Il quarto finale è pura passerella, con le difese che si allargano e concedono molto, in particolare quella di casa che concede 29 punti a Caserta e le permette di accorciare le distanze fino al77-60 finale. Miglior marcatore della serata Ennio Leonzio con 20 punti ed una ritrovata confidenza con il tiro da oltre l’arco (4/5), ben supportato da Venucci, capace di segnare di 15 punti in soli 18 minuti di utilizzo. Esordio non proprio scintillante per Klyuchnyk, autore di 2 punti e 3 rimbalzi in 22 minuti. Tra i campani i migliori sono stati Laganà e Ricci, due vecchie conoscenze del PalaMacchia, rispettivamente con 15 e 14 punti. Una vittoria importante che permette alla Pielle di tornare in zona playoff date le sconfitte di Herons Montecatini contro Roseto e della Luiss Roma nel derby contro la Virtus.