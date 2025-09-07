Basket. La San Giobbe deve cedere a Montecatini

Ha retto finché ha potuto l’Umana Chiusi nel test amichevole di Monsummano Terme contro la Gema Montecatini. 71-56 il punteggio finale che ha premiato la squadra di coach Andreazza, anche se i ragazzi di Nicolas Zanco hanno tenuto botta per almeno tre quarti di gioco nonostante le assenze. Infatti era la San Giobbe a farsi preferire in avvio di partita, spinta dalle triple di Chapelli e Lorenzetti. I termali rientravano con pazienza ma i Bulls colpivano ancora dall’arco con Rasio. Sempre in vantaggio i lacustri fino a una manciata di secondi dalla sirena di fine quarto ma Montecatini impattava e archiviava la prima frazione di gioco sul 18-18.

Primo vantaggio dei padroni di casa in avvio di secondo periodo ma il gioco da quattro di Bertocco ristabiliva il vantaggio dei Bulls. Ne scaturiva una fase del match estremamente equilibrata con le squadre che si rispondevano colpo su colpo ma, nel finale di periodo, arrivava il guizzo della Gema che, grazie ai liberi, acquisiva margine e chiudeva sul 35-31 il primo tempo. Partita più che gradevole anche nella ripresa. La San Giobbe recuperava lo svantaggio dai termali e rimetteva la testa avanti dalla linea della carità con Gravaghi sul 42-41. Altro allungo di Montecatini che provava a dare la spallata. La squadra di Zanco non mollava ma La T Gema chiudeva il terzo periodo avanti 58-50.

Nel finale San Giobbe a rotazioni ridotte per le assenze ormai note di Raffaelli e Molinaro ai quali si aggiungeva Lorenzetti (uscito anzitempo per un colpo subito) e termali in completo controllo. Il test amichevole finiva 71-56 per Montecatini. Prossima amichevole per l’Umana sarà venerdì a Siena contro la Mens Sana. Da capire dove si giocherà il match stante i lavori ancora in corso al PalaSclavo.