Basket, la squadra under 17 del GMV Ghezzano è campione regionale silver

Pisa, 16 giugno – Importante successo per il GMV, che coglie il titolo regionale under 17 silver, al termine di una stagione esaltante, caratterizzata dai grandi miglioramenti di un gruppo sempre più competitivo.

LA SEMIFINALE - Arrivato alle FINAL FOUR con un percorso che li ha visti vittoriosi in 24 dei 26 incontri giocati, i ragazzi biancoverdi raggiungono la finale regolando in semifinale i forti ragazzi del ADS Montemurlo Basket arrivati all'incontro imbattuti. Non è stato un successo semplice, tra due squadre che si sono affrontate a viso aperto, in una partita tiratissima ed equilibrata, combattuta fino al suono della sirena. A spuntarla è stata la formazione di coach Piazza, che si è imposta dopo quaranta minuti intensi e mai scontati. Dopo una partenza equilibrata, con entrambe le squadre che si studiano e rispondono colpo su colpo, il GMV prova ad alzare il ritmo e trova punti importanti in transizione, ma Montemurlo resta sempre aggrappato alla partita con una buona circolazione di palla. All’intervallo il punteggio è in favore dei biancoverdi che però, al rientro dagli spogliatoi, subiscono la rimonta degli avversari bravi ad accorciare e a mettere addirittura la freccia. L’ultimo quarto è una battaglia di nervi con i biancoverdi capaci di non perdere la testa, nemmeno quando si trovano sotto di 7 punti, a 4 minuti dalla fine, e di recuperare, riuscendo a portarsi in vantaggio e a gestire infine gli ultimi minuti con una buona difesa ed una ammirevole freddezza ai tiri liberi. La partita si chiude sul 63-57, con grande festa per i ragazzi biancoverdi.

LA FINALE - Il successo su Montemurlo vale l’accesso alla finale per il titolo contro il Don Bosco Livorno, squadra già battuta due volte nettamente nella prima fase del campionato. I ragazzi di Cinzia Piazza e Matilda Benedettini arrivano alla partita provati dalla fatica della semifinale, ma riescono rapidamente a ripartire da zero, e ad imprimere alla partita la giusta aggressività che li porta a prendere da subito il controllo del match e ad allungare, andando all’intervallo con otto punti di vantaggio (42-34). L'andamento del confronto non cambia nel secondo tempo, con i labronici sempre costretti ad inseguire, con il distacco che aumenta minuto dopo minuto fino all’84-65 finale che regala a Ghezzano il meritato titolo regionale.