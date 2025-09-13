Basket. La Stosa Virtus affronta Arezzo al PalaPerucatti

Quarta amichevole pre campionato per la Stosa Virtus attesa questa sera alle 19.30 al PalaPerucatti dalla sfida contro la SBA Arezzo. Dopo l’esordio con Legnaia e le due partite disputate al ‘Memorial Brenci’ dello scorso weekend i rossoblù scendono di nuovo in campo per testare il livello di preparazione raggiunto, affrontando una delle pretendenti che Calvellini e soci si troveranno di fronte anche in stagione regolare. Nel test di questa sera coach Evangelisti probabilmente terrà a riposo gli acciaccati Braccagni e Gianoli che in settimana hanno accusato dei piccoli fastidi, la guardia un lieve risentimento ad una gamba mentre il lungo classe 2003 sta convivendo con un fastidioso dolore alla schiena fin dall’inizio della preparazione. Al netto di queste assenze per i rossoblù sarà un test importante a due settimane esatte dal via ufficiale al campionato, visto che la Stosa inizierà domenica 28 settembre al PalaCorsoni contro Don bosco Crocetta. Da verificare questa sera ci saranno anche i progressi a livello difensivo visto che in settimana lo staff rossoblu ha lavorato molto proprio su questo aspetto. Nella gara odierna i rossoblù ritroveranno da avversario Marco Pieri, lungo classe 2002 arrivato nel gennaio scorso e autore in maglia Virtus di buona seconda parte di stagione. Al PalaPerucatti sarà un pomeriggio molto intenso visto che la gara della Stosa sarà preceduta alle ore 17 dal match di Coppa Toscana di DR1 tra Advinser Asciano e Polisportiva Chimenti Livorno. Ricordiamo inoltre che prima e dopo il match contro Arezzo sarà possibile sottoscrivere presso il bar Virtus l’abbonamento stagionale per le gare casalinghe della Stosa.