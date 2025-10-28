Basket La vittoria sfuma per un pelo. Fatali al Vela gli ultimi secondi

invictus livorno

74

Vela Viareggio

73

INVICTUS LIVORNO: Odagwe 7, Baldini 13, Santini 4, Vicentini 14, Fantoni 13, Botta, Madeo 5, Bianchi 4, Fiore 10, Scaraglia, Di Dato, Baroni 4. All. Pardini.

VELA VIAREGGIO: Lippi 9, Albizzi 20, Romani 10, Bertuccelli 6, Lopes Siera 6, Bo 6, Nieri, Biagiotti 10, Giannecchini, Ghiselli 6. All. Bonuccelli N.

Arbitri: Ciabattini e Petrizzelli di Terranuova Bracciolini.

Note: parziali 18-17; 35-39; 55-59; 74-73.

LIVORNO – E’ andato tutto come previsto tranne il risultato finale. Contro l’Invictus una bella partita combattuta alla pari, tante emozioni ma, ahimè, il risultato non è quello sperato dal Vela che, tutto sommato, avrebbe meritato per quanto visto nei quaranta minuti di gioco. Un incontro disputato alla pari con le due formazioni sempre vicinissime nel punteggio dall’inizio alla fine con particolare riferimento all’ultima frazione iniziata dai viareggini avanti di quattro (55-59) e, dopo qualche altalena ed emozioni varie, ancora avanti di uno (72-73) a 59 secondi dalla sirena. Secondi fatali per gli uomini di Bonuccelli che, allo scadere (per l’esattezza quando ne mancavano solo sette ed otto decimi) hanno lasciato ai padroni di casa la possibilità di realizzare il canestro del sorpasso e, ovviamente, della vittoria. Facile intuire il disappunto di capitan Ghiselli ed i suoi compagni nell’aver mancato il successo che sembrava ormai cosa fatta. Ottima la prestazione di Albizzi con venti punti realizzati e buona la prova di tutti in generale. Nessun dramma ovviamente, siamo solo all’inizio ed il tempo per un pronto riscatto non manca.

Eraldo Di Simo