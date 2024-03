Basket, l’accordo. Bellaria con Cervia-Cesenatico

C’è un nuovo soggetto cestistico nel nord della provincia e nasce dalla condivisione di obiettivi e risorse tra Bellaria Basket e Basket Cervia-Cesenatico. Le due società hanno stretto un accordo di collaborazione che, a partire dalla prossima annata agonistica, consentirà agli oltre 500 ragazzi del settore giovanile di competere nei campionati competitivi più adatti, gold e silver che siano, con squadre comuni. Il progetto sarà coordinato da coach Stefano Pillastrini. "Quando si ha voglia di costruire, senza volontà di prevaricare, i giochi sono semplici – dice il presidente del Bellaria, Paolo Borghesi -. Questa collaborazione con Cervia-Cesenatico garantirà un vantaggio per tutti i 500 ragazzi del vivaio e anche per la prima squadra, che potrà guardare ancor più al suo interno per rinforzarsi. Posto di riguardo per la femminile, per cui vogliamo diventare nel tempo un punto di riferimento".