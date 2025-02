Basket. Landini cerca gloria sul campo del Cus

Derby ligure in casa del Cus Genova stasera alle 21, per la Gino Landini Lerici dopo la sconfitta interna contro la co-capolista di C maschile Savigliano (68-59). Gli altri incontri: Bra-5 Pari Torino, Savigliano-Granda College Cuneo, Piossasco-Livorno, Don Bosco Livorno-Campus Piemonte, Cus To-Amici S. Mauro Torinese e Vado-My Basket Genova.

In Divisione Regionale 1 secondo impegno casalingo di fila per la Golfo dei Poeti reduce dal 59-55 (Cristian Di Benedetto ’top scorer’ con 11 punti) inflitto al Tigullio. Questa volta la sfida è contro la capolista Aurora Chiavari, domani alle 18. Le altre partite: San Remo-Novi Busalla, Pgs Auxilium Genova-Ardita Juve Genova, Cogoleto-Blue Sea Lavagna, Next Step Rapallo-Pegli e Tigullio Sport Team S. Margherita Ligure.

In C femminile la Landini fa visita al Sestri domani alle 11. Le altre partite sono Cestistica Savonese-Amatori Savona e Lavagna-New Ponente Alassio. La Cestistica Spezzina nell’anticipo ha invece travolto l’Ardita Juve Genova ’B’ con un netto 84-29.