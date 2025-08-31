Basket. Landini riparte con molte novità. La panchina affidata a Corsolini

Al lavoro in vista del campionato le prime squadre del Progetto Golfo e della Landini Femminile, mentre è pronto a ripartire il settore giovanile. Al Palabiagini di Lerici hanno iniziato la preparazione la Gino Landini maschile (attesa dal campionato di Serie C) e il team femminile neopromosso in B; altrettanto ha fatto ad Arcola la Golfo dei Poeti che giocherà in Divisione Regionale 1 maschile (ex Serie D).

La principale novità è l’arrivo alla guida tecnica della Landini maschile di Marco Corsolini, proveniente dalla Cestistica Spezzina che ha chiuso la sua esperienza in A2; Corsolini rimpiazza Gabriele Ricci passato alla Tarros Spezia in B maschile. "In passato ho allenato gli uomini per una quindicina d’anni – dice Corsolini – sono molto contento dell’atteggiamento dei miei nuovi ragazzi, alcuni già li conoscevo".

La Landini si presenterà rinforzata da un americano di 24 anni proveniente dalle università di Michigan e Illinois, di ruolo guardia, Micah Schnyders in arrivo a giorni. Già nel gruppo invece i due giovani di scuola livornese e a loro volta di fresco approdo: il 22enne ala Leonardo Giacchetti, ex-Pielle Livorno, poi passato al Don Bosco Livorno e la guardia diciottenne Leonardo Bicichi (viareggino) cresciuto nel Don Bosco.

In Divisione Regionale 1 la Golfo dei Poeti, dopo aver sfiorato i playoff, riparte sempre sotto la guida tecnica del genovese Edoardo Soncini col rinforzo di alcuni giovani arrivati dal vivaio della Tarros e qualcun altro promosso dal settore giovanile di casa.

Sul fronte donne infine la Landini è ancora operativa mercato: è arrivata la guardia romana Alessia De Sanctis, veterana classe ‘97, con alle spalle molti anni in B. "L’ambiente è galvanizzato dalla promozione in B – afferma il confermatissimo coach Andrea Cabani – e poi attendiamo un altro paio di rinforzi".