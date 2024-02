Basket. L’Antares Copparo si sblocca contro il Cus

Questo il punto settimanale in casa Antares Copparo. Nel campionato regionale DR3 Copparo cancella lo zero in classifica e batte il quotatissimo Cus Ferrara con un perentorio parziale di 21-5 nell’ultimo quarto, per il 75-62 finale. I copparesi di coach De Salvia confermano la buona impressione dell’ultima gara a Molinella, si avvalgono del felice debutto di Di Giusto (23 punti) e della buona prova del giovane Giacomo Melchiorri (16 punti) prodotto del settore giovanile Antares.

Ancora a segno gli Aquilotti, che battono la Fenice Codigoro con buona sicurezza per 16-8 (45-19 il punteggio complessivo) Antares perde la prima frazione (7-8) ma nelle successive non perde più e si aggiudica l’incontro senza grossi problemi. Perdono in casa invece gli Esordienti contro Gallo 6-10, ma mostrano segni di ripresa.