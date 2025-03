Basket, le giovanili della Rinascita. L’Under 19 fa il blitz. Cade la Virtus Siena

Una sconfitta netta a una vittoria da gran festa nella settimana dell’Under 19 Eccellenza degli Angels Santarcangelo. La squadra di coach Serra ha prima perso in maniera netta tra le mura amiche del PalaSgr col Raggisolaris Faenza (59-92), poi ha sbancato allo scadere il campo della Virtus Siena (61-62).

Nella prima partita, contro la terza della classe, non c’è stato nulla da fare. Raggisolaris avanti ampiamente già dopo i primi dieci minuti (10-24) e in fuga all’intervallo (24-51). Nella ripresa i clementini provano a reagire, ma Faenza non lascia spazio a rientri e dilaga al 30’ sul 38-74. In dirittura d’arrivo, gli Angels rosicchiano qualche punto, ma senza mai avvicinarsi in maniera pericolosa. Il tabellino: Capelli 13, Ka 3, Pivetti 6, Amaroli 1, Benzi 8, Baschetti, Lombardi 3, Mainetti 1, Pennisi 2, Frisoni 6, Mariotti 5, Innocenti 11. All.: Serra.

Nella seconda gara, giocata a Siena, le emozioni non sono mancate. Al di là di un inizio non proprio produttivo in attacco (16-8 toscano), Santarcangelo si rifà con gli interessi e comanda a metà gara (23-28) e al 30’ (39-44). L’equilibrio regna sovrano anche nei primi minuti dell’ultimo periodo, in cui Siena riesce comunque a rosicchiare un punticino alla volta, prima di una nuova fiammata gialloblu con Macaru e Ka (46-53). Nel finale è un clamoroso batti e ribatti. Siena trova il +2 con Becatti a 14’’ dalla sirena, ma Lombardi replica con la tripla della vittoria. Finisce 61-62 e tutta la squadra può festeggiare una vittoria significativa contro un ottimo avversario. Il tabellino: Ka 9, Pivetti 4, Amaroli, Mariotti 2, Baschetti 7, Macaru 8, Lombardi 17, Mainetti 9, Pennisi, Frisoni 6, Innocenti. All.: Serra.

La classifica: Pistoia 40; Virtus Bologna 38; Raggisolaris Faenza 34; Vis Ferrara 32; Forlì 28; Bsl San Lazzaro e Pesaro 26; Empoli 24; Firenze Academy e Virtus Siena 18; Pino Basket Firenze 12; Don Bosco Livorno 10; San Miniato 8; Santarcangelo 6.