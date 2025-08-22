Basket, le idee in casa Vis. "Under 19 e under 17, col progetto della serie C»

Si alza ufficialmente il sipario sulla stagione 2025-2026 della Bondi Vis 2008. Tra riconferme e novità, i gruppi dell’Under 17 e Under 19 Eccellenza sono stati i primi a scendere sul parquet del Palapalestre nella giornata di mercoledì 20 agosto.

Presentano la stagione le parole di coach Lorenzo Santi, responsabile del settore giovanile vissino, allenatore dell’Under 19 e 17 Eccellenza e, da quest’anno, della Serie C, che vedrà i giovani biancazzurri impegnati in questa nuova avventura con la canotta di Cvd Casalecchio.

Inizia finalmente la nuova: quali sono le tue sensazioni e gli obiettivi della società?

"Sarà un anno molto impegnativo, sicuramente. Con il gruppo dell’Under 19 Eccellenza faremo anche la Serie C, e chiederemo ai ragazzi uno sforzo importante: per scelta nostra ci saranno con loro solamente due senior. Ma è un gran bel gruppo, ci alleneremo tutti insieme quattro volte alla settimana, più le due partite. Ho tante sensazioni positive anche per l’Under 17 Eccellenza, pur avendo cambiato tanti ragazzi. Sono usciti molti 2008, lo zoccolo duro della squadra, e sono arrivati dei giovani del 2009: nei primi tempi saremo un cantiere aperto, ma sono fiducioso".

In che direzione si è mosso lo staff tecnico e dirigenziale nel corso dell’estate?

"Come sempre, il nostro reclutamento si concentra su ragazzi che, secondo noi, possono avere una prospettiva nel lungo termine: il nostro obiettivo è far crescere ragazzi che siano futuribili e che possano giocare in categorie di un certo livello. Crediamo di aver fatto uno scatto in più con il gruppo dell’Under 17 Eccellenza: secondo noi hanno le qualità giuste, poi starà a loro lavorare e dimostrarlo sul campo".

L’ultima tagione ha visto protagoniste proprio l’Under 19 e l’Under 17 Eccellenza, che hanno raggiunto risultati importanti a livello nazionale.

"Con l’Under 19, nella stagione precedente, eravamo approdati alla finali nazionali: era un gruppo veramente forte. Abbiamo dovuto, poi, rivoluzionare la squadra, perché quasi tutti si sono trasferiti in categorie senior: sulla carta non ci aspettavamo grandi cose, ma siamo arrivati a una sola partita dalle finali nazionali, perdendo lo spareggio contro Crocetta Torino. È stata, tuttavia, un’annata positiva, nonostante i ragazzi fossero sparsi un po’ di qua e un po’ di là, e ciò ci rendeva complicato allenarci insieme".

La grande novità è sicuramente la Serie C, grazie alla collaborazione con Cvd Casalecchio: quali saranno le maggiori insidie?

"I primi mesi saranno sicuramente difficili, ne siamo consapevoli tutti, sia noi sia Casalecchio, che ci ha permesso di portare avanti questo progetto. Dovremo essere bravi a rimanere sereni, perché l’obiettivo è a lungo termine, e nello stesso tempo a consentire ai ragazzi di ambientarsi, speriamo velocemente".