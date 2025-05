Basket: Le pagelle di Forlì in gara2, Perkovic brilla con 23 punti

Parravicini 6. Rispetto a gara1 ha un’altra faccia e un altro atteggiamento: il rendimento, senza essere scintillante, ne risente in positivo. È un po’ nervoso, Martino lo gestisce e lui lo ripaga. Aggiunge 6 rimbalzi, 2 assist e tanta difesa.

Cinciarini 5. Non gli si può chiedere di ripetere l’ottima prova di gara1... La sua esperienza c’è sempre ma sbaglia troppo, compresi tiri aperti e (per lui) facili da due e da tre che di solito mette quasi a occhi chiusi.

Tavernelli 6. Alla fine il suo lo fa, ma è stata una gara di sofferenza, soprattutto nella prima metà. Segna il primo canestro della sua gara dopo una palla recuperata più contropiede a inizio terzo quarto. Chiude con 6 rimbalzi, 2 assist ma 3 palle perse. Nel finale, cerca Del Chiaro con un brutto lob, lentissimo, facilmente intercettato dai rivali.

Gaspardo 5,5. In campo senza maschera, è un fantasma in attacco nella prima metà (0/1 al tiro in 13’), poi più intraprendente nella seconda. Segna il primo canestro della sua gara al 26’, poi ne mette 7 nell’ultimo quarto fra cui i punti degli ultimi vantaggi forlivesi, ma a 1’35’’ sul 77-75 sbaglia la tripla del +1. In gara3 deve fare di più.

Perkovic 7,5. Torna in campo e, a parte una comprensibile pausa nel secondo quarto, segna 8 punti nel primo, 10 nel terzo e 5 nel quarto. Alla fine è il miglior realizzatore forlivese dimostrando che se ci fosse stato lui forse gara1 sarebbe andata diversamente. Martino lo tiene in campo poco meno di 29’, magari venerdì ci resterà di più.

Pascolo 5. Fatica sia contro il fisico di Camara (però lo stoppa nel primo quarto), sia contro il gioco dentro e fuori di Simioni. Sempre nel vivo della gara, chiude con 4 rimbalzi, ma i suoi canestri immaginifici per la seconda sera di fila non arrivano.

Del Chiaro 7. Assente Magro, in panchina per onor di firma, è ancora il più positivo dei lunghi forlivesi. Subito pronto, nel secondo quarto tiene a galla l’attacco e produce buone cose. Le ultime due palle perse nel finale sui giochi a due con lui portano soprattutto la responsabilità di Perkovic (-2’20’’) e Tavernelli (-1’08’’ sul 79-75).

Pollone 6. Gioca poco (3’44’’). Peccato perché era entrato bene in partita segnando il suo primo tiro da tre.

Harper 6. Somma dell’ottima prima metà (14 punti e 7 assist in 19’) e della negativa seconda parte di gara: zero punti, 0/6 al tiro, 1 assist. Gioca quasi 35’, però sbaglia qualche conclusione non da lui e perde 3 brutti palloni.

s. b.