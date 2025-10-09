Basket, le pisane GMV, IES e DREAM ai nastri di partenza in Divisione Regionale 2

Pisa, 9 ottobre 2025 – Nastri di partenza per il campionato di divisione regionale 2, che vede le pisane GMV, IES e DREAM impegnate insieme nel girone D a quattordici squadre, con play-off per le prime otto (una promozione) e play-out per le ultime quattro (una retrocessione). La prima giornata vede impegnato in casa il solo GMV, sabato alle 17,30 a Ghezzano, contro la corazzata Fortezza Livorno, mentre la IES Sport ed il DREAM sono in trasferta, rispettivamente domenica a Follonica e lunedì a Rosignano.

GMV – Il gruppo biancoverde, ancora guidato da Cinzia Piazza, con vice Daniele Meschinelli, mantiene Davini, Mendoza, Badalassi, Botto, Leoncini, Buttitta, Balestrieri, Woszczyk, Franceschi e Gorini, a cui si aggiungono i rientranti Federico Nesti e Valerio Curci, reduci da inattività per infortunio, il diciannovenne del vivaio Matteo di Carlo ed il nuovo esterno Carlo Bisca, a Pisa come studente universitario. Per un quintetto che, nella scorsa stagione, era arrivato alle semifinali play-off, l’obiettivo è quello di raggiungere nuovamente gli spareggi. L’avversario di turno, la neo promossa Fortezza Livorno di coach Parcesepe, è una delle favorite, dopo una campagna acquisti favolosa, con l’esterno Federico Loschi, ex A2 e B, punta di diamante di un roster costruito per salire.

IES – Lo storico coach Paolo Campani, coadiuvato da Maurizio Neri, può contare sui confermati Bonasera, Sciamanda, Villani, Giusfredi (capitano), Gravina, Veneziani, Fedeli, Ciarniello, Fruzza, Timpano, Raimo, De Vincentis, Ruschi e Rugi, a cui si aggiungono Tommaso Buzzo, play-guardia con esperienze in serie superiori, nelle piazze di Prato, Livorno, Altopascio, Pescia Lucca, Valdera e Pisa, sponda CUS, reduce da un serio infortunio, e il lungo Matteo Pioltino, a Pisa per motivi di studio, affiancato sotto i tabelloni da Marco Papa, lo scorso anno al CUS Pisa. Inutile negare che, dopo alcuni anni di tranquilla salvezza, l’obiettivo dei blues, che hanno vinto il torneo di Pietrasanta battendo Altopascio e Versilia, è quello dei play-off: la trasferta sul parquet di Follonica è in tal senso un primo test probante.

DREAM - Reduce da un campionato di DR3 con un finale in crescendo, il DREAM è stato ammesso al campionato superiore, con un progetto ambizioso a lungo termine, che parte dai giovanissimi, in particolare l’under 19 della scorsa stagione, che ha finanziato la prima squadra con ben sette atleti ed il coach, Marco Paganucci, giovane tecnico, con esperienze a Cascina, Pontedera e Piombino, coadiuvato da Matteo De Luca. Il sodalizio gialloblù ha però arricchito il roster con giocatori di categoria, ancorchè molto giovani, come Cosci e Redini, lo scorso anno in C rispettivamente al Cus Pisa e a Pontedera, Caldarelli, Daidone e Padeletti, già in divisione regionale 2 con il Cus Pisa, Bini, Ferretti e Spagnoli, sempre in DR2 sponda GMV. La squadra punta alla salvezza ed il match impegnativo di Rosignano farà capire quanto la possa raggiungere agevolmente.