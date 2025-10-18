Basket, le pisane GMV, IES e DREAM al secondo turno in Divisione Regionale 2

Pisa, 16 ottobre 2025 – Seconda giornata del campionato di Divisione Regionale 2, con le pisane, GMV, IES e DREAM, già in evidenza dopo il primo turno, chiamate ad importanti conferme. Giocano in casa la IES, venerdì alle 21 al palasport, nel derby con Ponsacco, ed il DREAM, sabato alle 18,15 al PalaDream di Via Belli, con Argentario, mentre il GMV cerca riscatto a San Miniato, sul difficile campo dell’Etrusca.

GMV – Il gruppo biancoverde, che la scorsa stagione, circa con la stessa rosa, riuscì ad arrivare in semifinale dei play-off, ha iniziato con una sconfitta interna, contro la squadra forse più attrezzata del girone, quella Fortezza Livorno che, oltre a coach Parcesepe, ha acquisito molti atleti di categoria superiore. Badalassi e compagni non hanno però demeritato, giocando sul ritmo per buona parte della gara e finendo sotto solo nella ripresa: devono dunque andare con animo sereno a San Miniato, dove affronteranno l’Etrusca. I locali di coach Masoni, formazione giovane, vivaio della squadra di B, sono una delle sorprese della prima di campionato, dopo il successo all’overtime a Ponsacco, ma i ragazzi di Cinzia Piazza e Daniele Maeschinelli scenderanno in campo per vincere.

IES – Il team di coach Paolo Campani, coadiuvato da Maurizio Neri, è uscito con i due punti dal parquet di Follonica, mettendo in mostra i suoi tiratori ed il redivivo Buzzo, top scorer, ed è atteso da un’importante verifica, in casa con Ponsacco. La squadra ospite ha allestito un quintetto molto competitivo, con coach Calvani al timone ed atleti di provata esperienza, provenienti da Valdera e Pontedera; la sconfitta inaspettata, in casa con S.Miniato, dopo un tempo supplementare, non deve dunque illudere i biancocelesti, che dovranno sudare per vincere.

DREAM – Il sodalizio pisano, per la prima volta in categoria, nonostante una rosa giovane e rinnovata, ha esordito con un piglio da protagonista, a Rosignano, dove si è imposto per 46-83. I ragazzi di Marco Paganucci e Matteo De Luca hanno stroncato sul ritmo i locali e attendono conferma in casa contro l’Argentario, sconfitto in casa da US Livorno. Un ulteriore successo potrebbe lanciare il gruppo del presidente Gorini verso obiettivi impensabili in avvio di stagione.