Basket. Le Sisters di Piumazzo dominano il match contro Puianello

Serie B femminile, girone A: volano, come non mai, le Basketball Sisters di Piumazzo (Palmieri 36, foto, Koral 16, Cattabiani 15, Melloni 12), che dominano 78-97 il big-match in casa di Puianello e conquistano la sesta vittoria consecutiva (ancora imbattute). Gara chiusa al termine della terza frazione, con Piumazzo che va +19, non voltandosi più indietro. Prima vittoria in casa per la Wamgroup Cavezzo (Verona 22, Calzolari 12, Pronkina 11), che batte senza problemi la Valtarese per 84-52. Gara a senso unico, con il tabellone che alla pausa recita già un netto 43-25 modenese.

Serie C unica, girone A: altro giro ed altro successo (quarto consecutivo) per Modena Basket (Reale 17, Malagoli 16, Nasuti e Taddei 15, Berni 12) su LG Castelnovo Monti, per 85-76. Modena parte bene sulle ali di Berni (8 punti), con LG che replica con Parma Benfenati. La zona reggiana funziona in un primo momento, salvo poi subire le triple di Mo.ba (Malagoli-Nasuti) e l’esuberanza di Reale. Nel finale, Modena mantiene il vantaggio.

Divisione Regionale 1, girone A: vince 63-70 la SPV Vignola (Cappelli 23) sul campo del Voltone. Gli ospiti, spinti da un sontuoso Cappelli, mettono il naso avanti nel finale, dopo essere stati sotto anche di tre possessi. Perde, invece, la Ottica Amidei Castelfranco (Tomesani 25, Dawson 11), che cede il passo in casa degli Stars Bologna 77-73. I modenesi vanno +12 nel primo e terzo quarto e la presenza solida e solita di Vannini a rimbalzo, salvo poi non cambiare il copione e farsi rimontare.

Davide Ceglia