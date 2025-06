Basket: le sue società hanno raggiunto l’intesa. Sinergia tra Sba e Dukes per i giovani

Scuola Basket Arezzo e Dukes Sansepolcro insieme per far crescere i propri settori giovanili. Lo hanno reso noto le due società con un comunicato congiunto che spiega le ragioni di questa collaborazione tecnica. "Nel pieno rispetto delle proprie autonomie gestionali – si legge – le due società intraprenderanno un percorso di sinergia tecnica e organizzativa che coinvolgerà entrambi gli staff tecnici". L’obiettivo è creare occasioni di sviluppo e confronto che possano rendere più completa e adeguata l’offerta formativa per gli oltre 600 atleti dei due settori giovanili. I presidenti delle due società esprimono soddisfazione. Così Mauro Castelli: "Siamo orgogliosi che una società come la Dukes, in forte crescita nelle ultime stagioni, abbia voluto raggiungere una sinergia con noi volta al miglioramento dei ragazzi e all’incremento della base". "A Sansepolcro c’è voglia di crescere ed è per questo che abbiamo intrapreso questo percorso con la Sba" le parole di Michele Allegrini della Dukes.