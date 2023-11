Basket. Lissone cerca la quarta nel derby con Villasanta

Un derby dopo l’altro per la ritrovata Galvi Lissone che archiviata la pratica Fortitudo Busnago nel posticipo serale di Ognissanti, si prepara all’assalto domani alle 18 del fanalino di coda del girone Est C Villasanta.

La squadra di Sebastiano Fumagalli, smaltita la partenza col freno a mano tirato, sembra avere trovato il giusto ritmo.

Contro la Fortitudo è arrivata infatti la terza vittoria. Sono stati sufficienti 10 minuti per chiudere i conti in virtù dei 36 punti segnati (contro i 16 dei “collegiali”). In auge gli ex Tomba e Cristofoli (20 e 18) più Terreni (18). In doppia cifra anche Fiorito (11).

L’Apl sicuramente è la squadra del momento, meno bene vanno le cose per l’Italcontrol battuta anche da Bottanuco 82-69 nella settima giornata. Nel girone Ovest A difesa che lascia a desiderare per la Poli. Varedo che a Venegono subisce 97 punti.

Stasera alle 21 seconda trasferta consecutiva a Casnate con Bernate, tana del Gorla Team ABC Cantù. Le due squadre sono appaiate in classifica a quota 6 punti.

Ro.San.