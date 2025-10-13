Basket, lotta ma soccombe il GMV, all’esordio in Divisione Regionale 2

Pisa, 12 ottobre 2025 – Niente da fare per il GMV, nella prima giornata del campionato di Divisione Regionale 2: davanti al proprio pubblico, gli uomini di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli hanno dovuto chinare il capo davanti a Fortezza Livorno, neo promossa e protagonista del mercato estivo, con l’innesto di Loschi dalla serie B e di altri atleti esperti. Contro una squadra molto forte e fisicamente ben messa, i biancoverdi hanno fatto una buona gara, giocandola alla pari per lunghi tratti e cedendo solo per mancanza di esperienza e lucidità in difesa.

LA CRONACA – La gara inizia con le due compagini molto determinate, e Badalassi e compagni, pur commettendo alcuni errori difensivi, fanno girare bene la palla e si dimostrano molto precisi in attacco, terminando il primo quarto in sostanziale parità (24-25). Nel secondo la storia non cambia e la squadra ospite, nonostante giocatori molto più muscolati e d'esperienza, non riesce mai ad andare in fuga, di fronte ad un GMV che, sfruttando la velocità, risponde colpo su colpo e mantiene l’equilibrio al riposo (40-41). Al rientro dall'intervallo la precisione e la lucidità biancoverdi calano drasticamente, i padroni di casa segnano solo 1 punto nei primi 5 minuti, i livornesi raggiungono un vantaggio a due cifre, quindi il GMV si sveglia ma è troppo tardi (52-60 alla fine del terzo quarto). Nell’ultimo periodo i biancoverdi provano a riprendersi ma si innervosiscono, forse anche per qualche discutibile decisione arbitrale, e, ormai stanchi, cedono i primi due punti alla corazzata ospite (69-77).

I VALORI – Con nove atleti a segno, da segnalare per il GMV il top scorer Badalassi, con 26 punti, la doppia cifra di Balestrieri ed il positivo esordio del giovanissimo Di Carlo, autore di 7 punti. Tra gli esperti avversari del Fortezza Loschi, Creati, Balestri e Bellavista hanno terminato in doppia cifra.

GMV-Fortezza Livorno 69-77

Progressivo: 24-25, 40-41, 52-60

GMV: Badalassi 26, Di Carlo 7, Botto, Franceschi 7, Buttitta, Mendoza 5, Davini 5, Balestrieri 11, Woszczyk 2, Biscaro 3, Gorini, Leoncini 3. All.: Piazza.

Fortezza Livorno: Balestri 11, Bellavista 11, Creati 16, Fiocchi 6, Ghezzani 6, Locci, Loschi 22, Mele 2, Mori, Mottola, Raugi 3. All.: Parcesepe.